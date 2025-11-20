Google incorporó una nueva función a Quick Share que permite (finalmente) la transferencia directa y nativa de archivos con AirDrop, el sistema de intercambio de Apple. La actualización comenzó a implementarse en la serie Pixel 10, lo que habilita el envío y recepción de fotos, videos y documentos entre Android y iPhone, además de compatibilidad con iPad y Mac. El cambio elimina una de las limitaciones más persistentes entre los dos ecosistemas móviles más usados del mundo.

Según informó Google en su blog oficial, la conexión se realiza de forma punto a punto, sin pasar por servidores externos ni registrar contenido compartido. La compañía destacó que el desarrollo priorizó la seguridad y fue sometido a pruebas de expertos independientes antes de su lanzamiento. Este avance se suma a otros esfuerzos de interoperabilidad, como la mensajería RCS y las alertas de rastreadores no deseados.

Funcionamiento de Quick Share con AirDrop

Por ahora, la compatibilidad entre Quick Share y AirDrop depende del modo «Todos durante 10 minutos» de los dispositivos de Apple, que permite ser detectados por usuarios fuera de su lista de contactos. Cuando un Pixel 10 selecciona compartir un archivo mediante Quick Share, el iPhone, iPad o Mac visible en ese modo aparecerá como destino disponible. El receptor deberá aceptar la transferencia manualmente para completar el envío.

El intercambio funciona en ambas direcciones. Los usuarios de AirDrop también pueden enviar archivos a teléfonos Pixel, siempre que estos estén configurados como detectables en Quick Share. Google explicó que este sistema busca una integración progresiva y expresó su intención de colaborar con Apple para habilitar en el futuro el modo «Solo contactos», que ofrecería un nivel adicional de privacidad.

Seguridad y desarrollo independiente

Según el portavoz de Google, Alex Moriconi, la empresa desarrolló esta interoperabilidad «por su cuenta», sin participación directa de Apple. La implementación fue revisada por los equipos internos de privacidad y seguridad de Google y auditada por una firma externa de ciberseguridad. Y ojo, el enlace entre ambos sistemas no utiliza métodos alternativos ni servidores intermedios, lo que garantiza que los datos no se almacenen ni circulen fuera de los dispositivos implicados.

Aunque Apple no publicó un comunicado sobre el tema, la actualización ya está disponible para los Pixel 10 y se expandirá próximamente a otros teléfonos Android. Con esta mejora, Quick Share se convierte en la primera herramienta nativa de Android capaz de comunicarse directamente con AirDrop, un avance que apunta a una mayor interoperabilidad entre plataformas rivales y que podría redefinir la forma en que millones de usuarios comparten contenido entre ambos ecosistemas.