¡Esto se puso bueno! Nintendo presentó una demanda contra el gobierno de Estados Unidos ante el U.S. Court of International Trade para reclamar la devolución de aranceles pagados bajo órdenes ejecutivas emitidas por la administración de Donald Trump. La japonesa sostiene que esos gravámenes se aplicaron de forma ilegal y solicita un reembolso con intereses, luego de que la Corte Suprema determinó que el uso de la ley International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) no otorgaba al presidente autoridad para imponer ese tipo de tarifas.

La acción judicial se registró el 6 de marzo y se suma a más de 1.000 empresas que iniciaron procesos similares para recuperar los montos cobrados por esos aranceles. De acuerdo con los documentos de la demanda, las tarifas impuestas desde febrero de 2025 generaron la recaudación de más de 200.000 millones de dólares en impuestos a las importaciones.

Nintendo se queja de los aranceles

La demanda sostiene que la empresa sufrió perjuicios por la aplicación de tarifas impuestas mediante una serie de órdenes ejecutivas que, según el fallo judicial, excedieron la autoridad presidencial establecida por la IEEPA. Tras esa decisión, la Corte Suprema invalidó el mecanismo utilizado para aplicar los aranceles y ordenó detener su cobro.

En el caso presentado ante el tribunal comercial, los abogados de Nintendo of America solicitaron la devolución de los pagos realizados para importar productos al país, además del cálculo de intereses y la revisión de las operaciones de importación afectadas. La compañía confirmó que presentó la solicitud, aunque indicó que no entregará más comentarios sobre el proceso.

La demanda menciona como demandados a organismos federales vinculados a la política comercial y a la recaudación de aranceles, entre ellos el Departamento del Tesoro, el Departamento de Seguridad Nacional, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos y la agencia U.S. Customs and Border Protection.

¿Cómo afectaron los aranceles?

Nintendo produce gran parte de sus consolas y accesorios en Vietnam y China, por lo que las medidas comerciales influyeron en su cadena de suministro, considerando que los aranceles afectaron directamente a empresas tecnológicas que fabrican productos fuera de Estados Unidos.

Durante 2025, la compañía retrasó el inicio de las reservas de la Nintendo Switch 2 en Estados Unidos, originalmente programadas para el 9 de abril, con el objetivo de evaluar el impacto de los aranceles y las condiciones del mercado. Las preventas comenzaron finalmente semanas después, mientras que la fecha de lanzamiento del 5 de junio de 2025 se mantuvo.

Para absorber parte del aumento de costos, la empresa ajustó el precio de algunos accesorios. El Joy-Con 2 pasó de $90 a $95 dólares por par y el Pro Controller subió de $79,99 a $84,99 dólares, aunque el precio inicial de la consola se mantuvo en $449,99 dólares.

En agosto de 2025, la compañía también elevó los precios de la familia Nintendo Switch en el mercado estadounidense. El modelo Switch OLED aumentó de $349,99 a $399,99 dólares, mientras que la versión estándar subió de $299,99 a $339,99 dólares tras la imposición de un arancel del 20 % a productos provenientes de Vietnam.