Nintendo estaría preparando una versión de la Switch 2 con batería cambiable por el usuario, consola que se lanzaría inicialmente en Europa, en respuesta a nuevas exigencias regulatorias de la Unión Europea. El cambio también alcanzará a los controles Joy-Con 2 buscando facilitar la reparación de estos dispositivos y extender su vida útil.

La noticia proviene de un reporte del diario japonés Nikkei, que indica que Nintendo adaptó el diseño de su consola para cumplir con la legislación sobre el llamado «derecho a reparar». Esta normativa europea exige que los consumidores puedan sustituir componentes clave, como las baterías, sin recurrir a servicios técnicos especializados.

Una reparable Switch 2 en Europa

La regulación aprobada en 2023, fija como plazo febrero de 2027 para que los fabricantes implementen cambios que permitan reemplazos de batería de forma sencilla en dispositivos portátiles. En la Switch 2 se incorporará un sistema que permitirá retirar y cambiar la batería del equipo. Y los Joy-Con 2 también serán rediseñados para que cada control permita sustituir sus baterías de ion de litio.

El objetivo de la legislación es disminuir la cantidad de residuos electrónicos y evitar que los usuarios deban reemplazar completamente un dispositivo cuando la batería pierde capacidad. La regla ya motivó cambios en otras compañías tecnológicas, que adaptaron el diseño de sus productos para facilitar el acceso a estos componentes.

¿Y saldrá del viejo continente?

Por ahora, esta versión de Switch 2 con batería reemplazable estará disponible únicamente en Europa. Sin embargo, el reporte del medio japonés indica que Nintendo evalúa extender estas modificaciones a otros mercados si surgen regulaciones similares en el futuro.

Nikkei también indica que la compañía está adoptando estas medidas en línea con una tendencia creciente hacia políticas de reparación en distintas regiones. También menciona que la decisión responde tanto a exigencias regulatorias como a una mayor demanda de los consumidores por dispositivos más duraderos.

Aunque no existe una fecha confirmada de lanzamiento para este modelo actualizado, el plazo regulatorio permite a los fabricantes implementar los cambios en los próximos años.