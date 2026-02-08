Esto es algo que mencionamos hace solo unas semanas con las restricciones a las redes sociales por parte de los menores de 16 años en Australia. Hay cosas más allá de las prohibiciones a los chicos, y tienen que ver con las bases de las redes sociales y sus algoritmos adictivos. Algo que recientemente la Comisión Europea comunicó después de analizar específicamente a TikTok y concluir que esta red social incumple la Ley de Servicios Digitales (DSA).

Según lo informado por la Unión Europea (UE), TikTok tiene un diseño adictivo de su aplicación, al considerarse que varias de sus funciones fomentaron un uso compulsivo sin salvaguardas suficientes para proteger la salud mental y física de los usuarios, incluidos menores y adultos vulnerables. La UE dice que este caso puede derivar en cambios obligatorios en la estructura básica de la red social y en una posible sanción económica si se confirman las conclusiones.

¿Tiene TikTok un diseño adictivo?

El análisis preliminar indica que la plataforma no evaluó de forma adecuada los riesgos derivados de funciones como el desplazamiento infinito, la reproducción automática, las notificaciones push y su sistema de recomendación altamente personalizado. La Comisión indicó que estas características incentivaron la permanencia prolongada en la aplicación y redujeron la capacidad de autocontrol de los usuarios, un efecto respaldado por investigaciones científicas revisadas durante la investigación.

La investigación de la UE determinó además que TikTok desatendió indicadores relevantes de uso compulsivo, como el tiempo que los menores pasan en la aplicación durante la noche, la frecuencia con la que los usuarios la abren y otros patrones de comportamiento asociados a la repetición constante del consumo de contenidos.

En materia de mitigación de riesgos, la Comisión consideró insuficientes las herramientas actuales de gestión del tiempo de pantalla y los controles parentales. De acuerdo con el dictamen preliminar, estas funciones resultaron fáciles de desactivar o exigieron un nivel de configuración que limitó su eficacia para reducir los efectos del diseño adictivo.

Cambios exigidos a la red social

A partir de estos hallazgos, el regulador europeo sostuvo que TikTok debía modificar el diseño básico de su servicio. Entre las medidas evaluadas figuraron la desactivación progresiva de funciones consideradas adictivas, la implementación de pausas efectivas de uso, incluidas durante la noche, y ajustes en el sistema de recomendaciones.

El procedimiento arrancó como una investigación formal el 19 de febrero de 2024 sobre el cumplimiento de la DSA. El expediente también abarcó el denominado «efecto madriguera» del algoritmo, la protección de menores frente a experiencias inadecuadas por errores en la verificación de edad, el acceso de investigadores a datos públicos y la transparencia publicitaria. En estos dos últimos ámbitos, la Comisión ya adoptó conclusiones preliminares en octubre de 2025 y cerró el caso mediante compromisos vinculantes en diciembre de 2025.

TikTok dispone ahora del derecho a examinar el expediente y responder por escrito a las conclusiones preliminares, mientras la Junta Europea de Servicios Digitales será consultada. Si el incumplimiento se confirma, la Comisión podrá imponer una multa de hasta el 6 % de la facturación anual mundial de la compañía.