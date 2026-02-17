La Comisión Europea abrió una investigación formal contra Shein por la presunta venta de productos ilegales, entre ellos muñecas sexuales con apariencia infantil y armas, además de posibles incumplimientos de la Ley de Servicios Digitales (DSA) relacionados con el diseño de su plataforma y sus sistemas de recomendaciones.

Las autoridades informaron que la pesquisa examinará si los mecanismos internos de la empresa son adecuados para impedir la comercialización de artículos ilícitos y para proteger a los menores de contenidos inapropiados. La decisión se produjo tras varias solicitudes de información enviadas a la compañía durante el último año.

La UE contra Shein

Tres áreas principales serán evaluadas: la venta de productos prohibidos, el llamado «diseño adictivo» del servicio y la transparencia de los sistemas de recomendación. En este último punto, Bruselas cuestiona si la plataforma ofrece una alternativa que no esté basada en la elaboración de perfiles, como lo exige la DSA.

Según el organismo, Shein explicó de forma general el funcionamiento de su sistema de recomendaciones, lo que podría no cumplir los requisitos de transparencia establecidos por la normativa europea. Además, se analizará si sus programas de puntos, recompensas y elementos de gamificación generan riesgos para el bienestar de los usuarios.

La apertura de la investigación se produce después de que autoridades francesas detectaran en noviembre anuncios de muñecas sexuales con rasgos infantiles que, según el regulador de consumo de ese país, no dejaban dudas sobre su naturaleza. En ese contexto, el gobierno francés amenazó con suspender temporalmente el servicio y un tribunal de París ordenó a la empresa no reanudar la venta de productos sexuales que pudieran constituir contenido pornográfico sin aplicar verificación de edad.

Las infracciones de la DSA pueden tener multas de hasta el 6 % de la facturación anual global. Con ingresos de 37.000 millones de dólares en 2024, la compañía se expone a sanciones que podrían alcanzar 2.200 millones de dólares si se constatan incumplimientos. En la otra vereda, eso sí, Shein declaró que cooperará con la investigación y que comparte el objetivo de garantizar un entorno en línea seguro.