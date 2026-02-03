Disney nombró a Josh D’Amaro como el nuevo director ejecutivo (CEO) de The Walt Disney Company, en una decisión que pone un punto final a un largo proceso de sucesión y define el liderazgo del mayor grupo de entretenimiento del mundo tras la (segunda) salida de Bob Iger. El ejecutivo asumirá el cargo el 18 de marzo, luego de la reunión anual de accionistas, mientras Iger permanecerá como asesor principal y miembro del directorio hasta su retiro a fin de año.

D’Amaro, de 54 años, presidía desde 2020 la división Disney Experiences, responsable de los parques temáticos, cruceros y productos de consumo. El directorio aprobó su designación por voto unánime y, en paralelo, creó una nueva estructura ejecutiva que redefine el reparto de poder dentro de la compañía.

Disney y la nueva cúpula directiva

Junto con el ascenso de D’Amaro, Dana Walden fue nombrada presidenta y directora creativa, un cargo de nueva creación desde el cual supervisará el negocio creativo y reportará directamente al nuevo CEO. Walden encabezaba el área de entretenimiento y streaming y figuraba como la otra principal candidata para liderar la empresa.

D’Amaro tiene 28 años de trayectoria dentro de la compañía. Ingresó en 1998 en Disneyland Resort y luego ocupó importantes cargos en operaciones, marketing y gestión financiera. Como jefe de Disney Experiences, administró 12 parques temáticos y más de 50 hoteles a nivel global, un negocio que generó 36.000 millones de dólares en ingresos anuales y quedó como una de las aristas más rentables del grupo.

El énfasis en los parques y cruceros fue determinante en la elección del directorio (por la plata, obvio), en un momento en el que la empresa sigue ajustando su estrategia en TV y streaming. En los últimos años, la compañía destinó decenas de miles de millones de dólares a la expansión de sus destinos físicos y al desarrollo de nuevas experiencias presenciales.

D’Amaro recibirá un sueldo base anual de 2,5 millones de dólares, además de acciones y bonos que elevan su compensación total a cerca de 38 millones de dólares. Walden, por su parte, firmó un contrato hasta 2030 con una remuneración anual estimada en 24 millones de dólares, incluyendo incentivos de largo plazo.

¿Y qué pasará con Bob Iger durante el resto del año? El directorio estableció que Iger continuará como asesor senior hasta el 31 de diciembre, fecha en la que concluirá formalmente su vínculo con la compañía, tras casi dos décadas al frente de Disney en dos períodos distintos.