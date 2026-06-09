La Presidencia finalmente confirmó que el presidente José Antonio Kast sostuvo una reunión en La Moneda con Peter Thiel, cofundador de PayPal y de Palantir Technologies. La existencia del encuentro fue reconocida en una respuesta oficial enviada a la Cámara de Diputados, aunque el Ejecutivo descartó revelar los temas abordados y argumentó que forman parte de comunicaciones protegidas por garantías constitucionales.

La confirmación llegó tras un oficio presentado por el diputado Gonzalo Winter (Frente Amplio), quien solicitó antecedentes sobre una eventual cita entre ambos debido al papel de Thiel en áreas vinculadas a inteligencia artificial, análisis de datos y sistemas de vigilancia. Según la respuesta oficial, la reunión efectivamente se realizó en el Palacio de La Moneda y tuvo un carácter «breve» y «meramente protocolar».

La reserva sobre la conversación con Peter Thiel

En el documento firmado por el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, el Gobierno sostuvo que las materias tratadas durante el encuentro corresponden a asuntos del presidente de la República protegidos por la garantía constitucional que resguarda la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.

Por esa razón, La Moneda rechazó transparentar el contenido de la conversación, pese a la solicitud formulada por Winter. La respuesta también recordó que el presidente de la República está expresamente excluido de la Ley de Lobby, por lo que no existe obligación de registrar o publicar este tipo de reuniones.

La visita de Thiel a Chile se mantuvo bajo reserva durante varias semanas. La existencia de la reunión con Kast solo fue reconocida oficialmente después del requerimiento parlamentario presentado por el diputado frenteamplista.

Tras conocerse la respuesta del Ejecutivo, Winter cuestionó que se confirmara la cita, pero no los motivos del encuentro. El parlamentario afirmó que se trata de materias de interés público debido a la influencia del empresario estadounidense en áreas como tecnología, datos e inteligencia artificial.

Otras reuniones durante su visita a Chile

Además del encuentro con el presidente, Peter Thiel sostuvo reuniones con otras figuras vinculadas a la derecha chilena y al mundo económico. Entre ellas se confirmó una cita con Johannes Kaiser, quien señaló posteriormente que el empresario manifestó interés en explorar proyectos de inversión minera en Chile y Argentina. También trascendió una reunión privada con José Piñera durante su paso por el país.

Thiel es cofundador de Palantir Technologies, una empresa especializada en análisis de datos, inteligencia artificial y plataformas utilizadas por gobiernos y organismos de defensa para procesar grandes volúmenes de información y apoyar la toma de decisiones.

Winter también planteó cuestionamientos respecto de las posiciones públicas atribuidas al empresario y sostuvo que continuará insistiendo en conocer las razones del encuentro y las materias que fueron abordadas durante la reunión realizada en La Moneda.