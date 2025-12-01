Amazon Prime Video lanzó hace poco un programa de prueba que utiliza inteligencia artificial generativa para producir doblajes en inglés y español latino de varias series de anime, entre ellas «Banana Fish», estrenada originalmente en 2018 por el estudio japonés MAPPA. El proyecto, activado sin anuncio previo, despertó una amplia reacción negativa en redes sociales por la baja calidad de las voces y el impacto potencial sobre el trabajo de los actores de doblaje.

Los nuevos audios se incorporaron como una ‘beta’ dentro de la plataforma. En el caso de Banana Fish, la serie nunca había contado con un doblaje al inglés, por lo que la idea de Amazon fue la primera versión hablada en ese idioma. También se aplicó a No Game No Life: Zero, que ya disponía de doblaje profesional realizado por Sentai Filmworks, lo que generó aún más críticas por reemplazar versiones previas hechas con actores reales.

Experimentando con doblajes en Banana Fish

Amazon's AI English Dub for Banana Fish is hilariously bad at times.#BANANAFISH pic.twitter.com/CtiE47W4yh — Otaku Spirit (@OtakuSpirited) November 29, 2025

La recepción del público fue increíblemente negativa. Usuarios y profesionales del sector calificaron las voces producidas por IA como robóticas y carentes de emoción. Se señalaron fallos en la entonación, el ritmo y la interpretación de los diálogos, lo que llevó a cuestionar la decisión del gigante tecnológico de liberar el experimento en un título tan valorado dentro del anime contemporáneo.

El actor de voz Daman Mills, reconocido por su trabajo en Dragon Ball Super y Rebuild of Evangelion, expresó en redes sociales su rechazo al proyecto, advirtiendo que no volverá a colaborar con Amazon si la empresa mantiene el uso de estas herramientas. En su mensaje, destacó que el uso de IA para sustituir intérpretes humanos representa una forma de «borrar» el trabajo artístico detrás de los doblajes tradicionales.

Anime is more popular than ever. This year alone had two of the highest grossing animated movies to date at the box office — both of which are eligible for Oscar nominations.



Amazon’s choice to use AI to dub Banana Fish is a massive insult to us as performers. AI continues to… — Daman Mills (@DamanMills) November 29, 2025

Fuentes del sector estimaron que el objetivo del programa podría ser reducir los costos de producción en alrededor de $75 dólares por hora de trabajo de actor, unos 50.000 dólares por serie. Cifra realmente insignificante frente al valor económico de una corporación como Amazon. Sin embargo, el resultado final fue descrito por críticos como «ofensivamente deficiente», lo que amplificó el debate sobre el uso de IA en la localización audiovisual.

Controversia en la industria del anime

El caso de Banana Fish se suma a una serie de pruebas con traducción y doblaje automatizados que otras plataformas, como Crunchyroll, también han comenzado a explorar. En este contexto, los profesionales del doblaje advierten que la automatización amenaza con desplazar mano de obra especializada y deteriorar los estándares de calidad en la distribución internacional del anime.

Hasta el momento, Amazon no emitió declaraciones públicas sobre el programa de IA ni sobre la posibilidad de retirar los doblajes en prueba de su catálogo. La polémica continúa activa entre los seguidores y creadores, que consideran el experimento un retroceso en la apreciación artística de las obras animadas y una alerta sobre el futuro uso de la inteligencia artificial en la industria del entretenimiento.