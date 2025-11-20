OpenAI presentó ChatGPT for Teachers, una versión del asistente de inteligencia artificial adaptada a las necesidades de los profesores y personal educativo de escuelas K-12 en Estados Unidos. La herramienta ofrece acceso gratuito hasta junio de 2027 y busca facilitar la preparación de clases, el diseño de materiales y la colaboración entre docentes, con estándares reforzados de privacidad y seguridad.

El nuevo servicio incluye las mismas capacidades del modelo comercial, con mensajes ilimitados en GPT-5.1 Auto, generación de imágenes, carga de archivos y conexión con aplicaciones como Canva, Google Drive o Microsoft 365. Su diferencia clave radica en la protección de datos: la plataforma cumple con la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA) y garantiza que la información compartida no se utilizará para entrenar modelos de OpenAI.

Privacidad, control y colaboración entre profesores

ChatGPT for Teachers permite a los centros escolares reclamar dominios institucionales y ofrecer acceso mediante inicio de sesión único (SAML SSO), además de incluir controles administrativos para supervisar su uso. La empresa detalló que el sistema recuerda información básica del educador, como el nivel o la materia que enseña, con el fin de personalizar respuestas y materiales.

Otra de las novedades es la función de colaboración, que posibilita a los docentes crear y compartir versiones personalizadas del chatbot con sus colegas. El espacio de trabajo también integra ejemplos de indicaciones empleadas por otros profesores, con el objetivo de acelerar el aprendizaje en el uso de la herramienta.

Un mercado educativo en disputa

OpenAI amplía así su presencia en el sector educativo, donde ya ofrece ChatGPT Edu para universidades y un modo de estudio específico en la versión general. Su estrategia se enfrenta a la competencia de Google, que promueve su asistente Gemini con descuentos académicos, y de xAI, que brindó acceso gratuito a Grok durante la temporada de exámenes.

Según la compañía, ChatGPT for Teachers se encuentra disponible para unos 150.000 docentes y empleados de distrito en todo el país norteamericano, entre ellos los sistemas escolares de Capistrano (California), Dallas (Texas) y Fairfax (Virginia). Al término del periodo gratuito, OpenAI anticipó que evaluará un esquema de precios, con el compromiso de mantenerlo asequible para las instituciones.