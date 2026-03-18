Apple lanzó ayer (17 de marzo) sus primeras «mejoras de seguridad en segundo plano», una nueva modalidad de actualización para iPhone, iPad y Mac que descargan parches sin esperar a versiones completas del sistema. Estas correcciones, disponibles a partir de iOS 26.1, iPadOS 26.1 y macOS 26.1, corrigen principalmente componentes como el navegador Safari y su motor WebKit, y buscan reducir el tiempo de exposición ante vulnerabilidades activas.

El estreno de este sistema incluyó, justamente, un parche para un fallo en WebKit que podía permitir que contenido web malicioso eludiera la política del mismo origen, una protección clave que impide que un sitio acceda a datos de otro dentro del navegador. El problema se resolvió mediante una mejora en la validación de entradas.

Así trabajan estas mejoras de seguridad

Y para que quede claro, las llamadas mejoras de seguridad en segundo plano son simplemente actualizaciones ligeras diseñadas para distribuir parches específicos entre las actualizaciones tradicionales del sistema operativo. A diferencia de estas últimas, no requieren paquetes completos ni largos procesos de instalación, lo que permite aplicar correcciones con mayor rapidez.

Apple explicó que este mecanismo permite actualizar elementos concretos como Safari, el framework WebKit y otras bibliotecas del sistema, que suelen necesitar ajustes frecuentes por su exposición a amenazas. Estas actualizaciones pueden descargarse automáticamente en segundo plano y, en la práctica, solo requieren un reinicio breve del dispositivo para completarse.

Alcance, instalación y limitaciones

¿Y dónde encuentro estas actualizaciones? Tanto en tu iPhone, iPad o computador Mac, estas las puedes gestionar desde el apartado de Privacidad y seguridad en los ajustes del sistema, yendo al final de todos los ítems desplegados. Ahí se puede optar por instalarlas automáticamente o hacerlo de forma manual.

Si tu dispositivo no instala estas actualizaciones, los parches se integrarán después en una actualización de software estándar. Además, Apple contempla que, en casos poco frecuentes, estas mejoras puedan generar problemas de compatibilidad; en esas situaciones, el sistema permite retirarlas temporalmente hasta que se publiquen versiones corregidas.