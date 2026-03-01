Lenovo presentó en la feria Mobile World Congress 2026 (MWC) al Legion Go Fold, un concepto de dispositivo portátil para videojuegos con pantalla flexible OLED que puede plegarse para cambiar de formato y funcionar tanto como consola portátil o como una PC portátil. El prototipo mezcla una pantalla que pasa de 7,7 pulgadas a 11,6 pulgadas, controles desmontables y accesorios que permiten distintas configuraciones de uso.

El equipo es parte de los experimentos de la compañía china en el segmento de consolas portátiles con Windows, un mercado que creció con dispositivos capaces de ejecutar títulos de juegos de PC fuera del escritorio. El concepto quiere ampliar ese enfoque con un sistema que combina juego portátil, multitarea y funciones propias de una laptop.

Diseño y configuraciones del Legion Go Fold

El aparato integra una pantalla flexible que se pliega por el centro. Cuando está cerrado, ofrece una superficie de 7,7 pulgadas, similar a la de otras consolas portátiles, mientras que al desplegarse alcanza 11,6 pulgadas con mayor espacio visual para juegos o aplicaciones.

Los controles desmontables pueden colocarse en distintas posiciones alrededor del dispositivo. Esto permite jugar con la pantalla en orientación horizontal o vertical, o separarlos para utilizarlos como mando independiente mediante un accesorio que une ambos módulos.

El sistema también permite una configuración con pantalla vertical dividida, que permite correr un juego en una mitad, mientras en la otra se muestra otro contenido, como una guía, una transmisión u otro adicional. Otra opción consiste en desplegar la pantalla completa para aprovechar todo el panel de 11,6 pulgadas en formato panorámico.

Hardware, controles y modo laptop

El prototipo mostrado en la feria incorpora un procesador Intel Core Ultra 7 258V, 32 GB de memoria RAM, 1 TB de almacenamiento y una batería de 48 Wh, según las configuraciones presentadas durante las demostraciones.

Uno de los controles incluye una pequeña pantalla circular OLED que puede mostrar información del sistema, la hora u otros widgets. También funciona como panel táctil para interactuar con el sistema o controlar juegos diseñados para teclado y ratón.

El dispositivo puede transformarse además en una laptop compacta con Windows. Para ello, se coloca en una funda con soporte que incorpora teclado y trackpad, mientras los controles pueden utilizarse como mando independiente.

El diseño también permite usar el control derecho como ratón vertical, una función heredada de otros dispositivos Legion Go y pensada para juegos que requieren precisión similar a la de un mouse.

Es importante recordar que Lenovo presentó al Legion Go Fold como un concepto experimental, por lo que no existe confirmación sobre su lanzamiento comercial ni especificaciones definitivas. No obstante, la compañía suele convertir algunos de sus prototipos en productos reales tras periodos de desarrollo que pueden superar un año.