¡Bixby aún está vivo! Y no solo eso, porque Samsung acaba de presentar una versión renovada de este asistente junto con la quinta beta de One UI 8.5. El anuncio confirma que el asistente, ahora descrito como un «agente conversacional del dispositivo», debutará oficialmente con la serie Galaxy S26 este 25 de febrero.

El principal cambio se centra en el control de ajustes del sistema mediante instrucciones en lenguaje cotidiano, sin necesidad de mencionar nombres exactos de funciones. Según los ejemplos presentados por Samsung, un usuario puede pedir que la pantalla no se apague mientras la está mirando y el sistema activa automáticamente la opción «Keep screen on while viewing» (habrá que ver cuáles son las instrucciones en el español para el futuro).

De igual forma, si alguien pregunta por qué la pantalla permanece encendida dentro del bolsillo, el asistente muestra configuraciones relacionadas, como la protección contra toques accidentales, y permite activarlas directamente desde la interfaz. Con esto, la compañía mejora una de las áreas donde Bixby ya tenía presencia: la gestión de funciones internas del dispositivo.

Además del control de ajustes, la actualización trae búsqueda Web en tiempo real. Los resultados más recientes se muestran directamente dentro de la interfaz del asistente, con el objetivo de ofrecer respuestas actualizadas a las consultas de los usuarios.

¿Cuándo estará disponible el nuevo Bixby?

La quinta beta de One UI 8.5, que incluye el parche de seguridad de febrero, ya deja probar estas funciones en los países que pueden participar del programa de betas (Alemania, India, Corea, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos). El software está basado en Android 16 y se espera que su despliegue general comience en los próximos meses.

Samsung dejó en claro que One UI 8.5 se lanzará oficialmente junto con la familia Galaxy S26. Tras esa presentación, la actualización se extenderá de forma progresiva a otros dispositivos Galaxy compatibles. Y es cosa de tiempo que equipos previos a la nueva serie, también reciba estas mejoras.