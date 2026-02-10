De la forma más aleatoria posible, Samsung mostró la fecha del próximo Galaxy Unpacked 2026, evento en el que presentará la serie de teléfonos Galaxy S26. ¿Y cómo pasó esto? La filial de la compañía que cubre los mercados de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Samsung Gulf, está llevando a cabo un concurso y publicó los términos y condiciones relacionados con este y dejó entrever varias fechas.

El contenido del material promocional de la competencia, difundido en redes sociales, permitió identificar que la presentación se realizará el 25 de febrero de 2026 en San Francisco, Estados Unidos, pese a que la compañía aún no ha emitido un anuncio formal sobre el calendario del evento.

La referencia en concreto apareció en un PDF con las bases y condiciones de esta campaña organizada por Samsung Gulf, donde se detallan los períodos del concurso antes y después del Galaxy Unpacked. La segmentación de tiempo de la competencia estableció un límite claro entre ambas fases, lo que permite inmediatamente deducir el día exacto del evento sin que Samsung lo comunicara directamente.

Las bases del concurso publicadas por Samsung Gulf.

La competencia que adelantó al Galaxy S26

¿Y de qué se trata el concurso? Básicamente, una invitación a los usuarios a comentar qué dispositivos esperaban ver en la próxima presentación, con premios que incluyeron teléfonos y relojes inteligentes. Y lamentablemente el disclaimer legal les pasó una mala jugada.

Your chance to WIN a Galaxy S25 or Galaxy Watch8 ✨

What do you think will happen during #GalaxyUnpacked 👀?

Tell us in the comments below and win! 😉



Terms and Conditions apply: https://t.co/ijhP9EPIux pic.twitter.com/N8XQByhQoG — SamsungGulf (@SamsungGulf) February 6, 2026

La primera etapa del concurso, denominada «Before Galaxy Unpacked», se está desarrollando entre el 2 y el 24 de febrero de 2026. La segunda fase, identificada como «During and After Galaxy Unpacked», comienza el 25 de febrero y se extiende hasta el 10 de abril de 2026. La transición exacta entre ambos períodos indica que el evento tendrá lugar el mismo día en que inicie la segunda etapa.

De igual forma, la información coincide con reportes previos que situaban la presentación de la serie Galaxy S26 hacia finales de febrero. En este caso, el indicio no surgió de filtraciones técnicas, sino de una acción comercial publicada por la propia compañía.