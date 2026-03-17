Huawei acaba de oficializar y arrancar en Chile la preventa del Mate 80 Pro, su nuevo smartphone de gama alta, a través de su tienda en línea, incorporando mejoras en fotografía, autonomía y resistencia que buscan posicionarlo dentro del segmento premium (gama alta). El teléfono ya está disponible bajo un esquema anticipado de venta con beneficios.

El celular que fue presentado inicialmente en Europa, llega al mercado local con un enfoque en optimizar la captura de imágenes, reforzar la durabilidad del hardware y ofrecer mayor rendimiento energético durante el uso diario.

Mate 80 Pro: enfoque en fotografía y rendimiento

Uno de los principales elementos del dispositivo es su sistema de cámara True-to-Colour, diseñado para mejorar la fidelidad cromática en las imágenes. Según la compañía, permite capturar hasta un 44 % más de precisión de color en comparación con generaciones anteriores, especialmente en condiciones de iluminación compleja.

El módulo fotográfico incluye una cámara principal de 50 MP con apertura variable, un lente ultra gran angular de 40 MP y un telefoto macro de 48 MP con zoom óptico de 4x. A esto se suma una cámara frontal de 13 MP y herramientas basadas en inteligencia artificial para optimizar resultados y eliminar elementos no deseados en las imágenes.

En cuanto a autonomía, integra una batería de 5750 mAh compatible con carga rápida de 100 W y carga inalámbrica de 80 W, lo que permite reducir los tiempos de recarga y extender el uso continuo del dispositivo.

Pantalla, diseño y resistencia del dispositivo

El Mate 80 Pro incorpora una pantalla OLED de 6,75 pulgadas con resolución de 2.832 x 1.280 píxeles, brillo máximo de 3.000 nits y tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz. Además, incluye tecnologías X-True Display y soporte para HDR Vivid, orientadas a mejorar la visualización de contenido.

En términos de diseño, el equipo adopta un formato denominado Anillo Espacial Dual y está disponible en colores dorado, verde y negro. También incorpora Kunlun Glass de segunda generación, junto con una estructura reforzada que aumenta la resistencia a impactos y deformaciones, además de certificaciones IP68 e IP69 contra agua y polvo.

El Mate 80 Pro se encuentra en preventa en Chile con un precio de $1.399.990 CLP, incluyendo beneficios como audífonos, descuentos mediante código promocional y servicios adicionales de soporte.