HP presentó al Eliteboard G1a, un equipo que integra todos los componentes de un ordenador de escritorio dentro de un teclado. El dispositivo, reconocido como Innovation Award Honoree en la feria CES 2026, incorpora procesadores AMD Ryzen AI 300 Series con una unidad de procesamiento neuronal de hasta 50 TOPS, soporte para Windows 11 Pro, y capacidades locales de inteligencia artificial. La compañía lo describió como su primer «AI PC» totalmente funcional dentro de un periférico compacto, dirigido principalmente a entornos laborales flexibles.

El equipo tiene un grosor de 12 milímetros y un peso aproximado de 750 gramos, lo que lo convierte en el PC con inteligencia artificial más ligero de la empresa. Está fabricado con un diseño de membrana e incluye micrófonos, parlantes, un sistema de ventilación interno y dos puertos USB-C para alimentación, conexión de periféricos y salida de video hacia uno o dos monitores 4K. Puede configurarse con hasta 64 GB de memoria RAM y 2 TB de almacenamiento SSD NVMe, ofreciendo un rendimiento similar al de un portátil de oficina.

Eliteboard G1a revive la idea del PC-teclado

Esta particular máquina retoma el formato de los antiguos computadores integrados en teclado, como el Commodore 64 o el ASUS Eee Keyboard, adaptado ahora al entorno corporativo actual. HP señaló que el producto está pensado para oficinas con estaciones de trabajo compartidas, conocidas como hot desking, y para profesionales que necesitan movilidad sin depender de portátiles tradicionales.

El dispositivo forma parte del programa Copilot+ PC de Microsoft y cuenta con HP Wolf Security for Business, una solución de seguridad con protección a nivel de hardware frente a ataques de firmware y amenazas cuánticas. Además, incorpora la función HP Smart Sense, que ajusta dinámicamente el rendimiento y la refrigeración según la carga de trabajo, y dispone de una batería interna opcional de 32 W que permite su uso temporal sin conexión a corriente.

HP prevé lanzar el Eliteboard G1a en marzo de 2026 a través de su Web. Aunque aún no comunicó el precio, la empresa confirmó que se trata de un modelo orientado inicialmente a clientes empresariales, con posibilidad de extender su disponibilidad al público general, dependiendo de la demanda.