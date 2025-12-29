La feria CES 2026 se celebrará del 6 al 9 de enero en Las Vegas y reunirá a los principales fabricantes de tecnología del mundo con un claro enfoque en la inteligencia artificial, los chips de nueva generación, las pantallas Micro RGB y la automatización doméstica. El evento, organizado por la Consumer Technology Association (CTA), abrirá sus actividades con conferencias de prensa previas desde el día 4, marcando el inicio del calendario tecnológico global.

Conferencias y lanzamientos confirmados

El programa incluirá presentaciones de Samsung, LG, Intel, AMD, NVIDIA, Sony Honda Mobility y Lenovo, entre otros. Samsung abrirá el evento con «The First Look», a cargo de su división DX, donde mostrará nuevas experiencias impulsadas por IA. LG seguirá con «Innovation in Tune with You», centrada en su concepto de «Inteligencia Afectiva», y exhibirá su primer televisor Micro RGB, además de un robot doméstico llamado CLOiD y sistemas de audio modulares con tecnología Dolby.

Por otra parte, Intel presentará oficialmente su serie Core Ultra 3 «Panther Lake», basada en un proceso de 2 nanómetros, con mejoras del 50 % en rendimiento frente a la generación anterior. AMD anunciará nuevos procesadores Ryzen y avances en su tecnología de escalado FSR Redstone AI, mientras NVIDIA ofrecerá un discurso de 90 minutos encabezado por Jensen Huang, centrado en soluciones de IA para distintas industrias.

El 6 de enero, Lenovo ocupará el Las Vegas Sphere para mostrar su estrategia «AI for All», con novedades en dispositivos personales y computación inteligente. En movilidad, Sony Honda Mobility dará a conocer el modelo preproducción del Afeela 1 EV, previsto para su lanzamiento en California en 2026.

Tendencias principales del CES 2026

CES 2026 reflejará la expansión de la IA en todas las categorías de consumo. Las compañías buscarán diferenciar aplicaciones realmente útiles de las meramente promocionales. En paralelo, la feria exhibirá avances en salud digital, vehículos conectados y robótica doméstica, con prototipos de aspiradoras capaces de superar desniveles y nuevos modelos equipados con visión asistida por IA.

En televisores, los fabricantes apostarán por la tecnología Micro RGB, que sustituye las retroiluminaciones tradicionales por diodos rojos, verdes y azules independientes, logrando mayor brillo y precisión cromática. Samsung, LG, Hisense y TCL competirán en este segmento, mientras Sony prepara paneles True RGB LED con mayor intensidad lumínica.

En informática, los portátiles serán protagonistas con procesadores Intel Panther Lake, AMD Ryzen AI 400 y Snapdragon X2 Elite, que prometen mayor autonomía y gráficos integrados de alto rendimiento. También se esperan monitores 6K, pantallas OLED en equipos ligeros y nuevos periféricos compatibles con Wi-Fi 7.

El segmento de wearables incorporará relojes, anillos inteligentes y sensores corporales enfocados en salud y condición física. Marcas como Garmin, Amazfit y Ultrahuman mostrarán dispositivos que integran medición biométrica avanzada.

En el hogar inteligente, el estándar Matter ampliará la compatibilidad entre cámaras, electrodomésticos y asistentes virtuales, mientras los sistemas de vigilancia y robots de limpieza integrarán funciones de análisis contextual y reconocimiento de entornos mediante IA.

Entre los proyectos más esperados figura una posible nueva aparición del robot Ballie de Samsung, robot que la surcoreana lleva prometiendo hace años y solo ha dado humo, junto con demostraciones de robots humanoides y mejoras en navegación autónoma basadas en “world models” de inteligencia artificial.