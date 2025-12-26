LG anunció que mostrará por primera vez en la CES 2026 de Las Vegas su nuevo robot doméstico «CLOiD», diseñado para asistir en múltiples tareas del hogar. El dispositivo representa un paso dentro de la estrategia de la compañía hacia su concepto de «Zero Labor Home», que busca reducir el tiempo dedicado a las labores domésticas mediante automatización inteligente.

Con esta presentación, la firma surcoreana refuerza su apuesta por la robótica de consumo, integrando en un solo equipo tecnologías de inteligencia artificial, sensores y control de movimiento avanzado.

Diseño y capacidades del robot LG CLOiD

El LG CLOiD incorpora dos brazos articulados con siete grados de libertad cada uno y manos con cinco dedos controlados de forma independiente. Este diseño permite realizar movimientos precisos y manipular objetos pequeños, una característica orientada a tareas que requieren destreza fina.

El procesador del robot se encuentra integrado en su cabeza, donde también se ubican una pantalla, altavoces, cámara y una serie de sensores que facilitan la navegación y la interacción por voz. El sistema opera con la tecnología Affectionate Intelligence, un desarrollo propio de LG que permite al robot aprender de la interacción repetida con el usuario para ajustar sus respuestas y comportamientos.

Durante la exhibición en el centro de convenciones de Las Vegas, los asistentes podrán observar al CLOiD en situaciones domésticas simuladas que muestran su funcionamiento como asistente en el hogar.

Innovación y desarrollo en robótica de consumo

Según LG, el proyecto forma parte de una estrategia para posicionar la robótica como un motor de crecimiento dentro de su división de soluciones para el hogar. Para ello, la empresa estableció el HS Robotics Lab, un centro de investigación enfocado en desarrollar tecnologías diferenciadas y fortalecer la competitividad de sus productos.

Además, la compañía mantiene colaboraciones con socios internacionales del sector robótico para acelerar la creación de dispositivos capaces de integrarse a entornos domésticos reales. El lanzamiento de CLOiD busca materializar esa visión al combinar hardware adaptable con interacción natural e inteligencia contextual.