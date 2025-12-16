LG Electronics confirmó el lanzamiento de su primer televisor Micro RGB, denominado «Micro RGB Evo», que será mostrado en la feria CES 2026 de Las Vegas. El modelo introduce una retroiluminación compuesta por diminutos diodos rojos, verdes y azules controlados de forma individual, una tecnología que busca ampliar el rango de color y mejorar el contraste en pantallas LCD.

El televisor incorpora más de mil zonas de atenuación y está impulsado por el nuevo procesador α (Alpha) 11 AI Processor Gen 3, basado en un motor de doble inteligencia artificial para el control de la retroiluminación y el escalado de imagen en 4K. Con esta combinación, LG pretende acercar la precisión cromática de sus OLED a un panel LCD, manteniendo niveles altos de brillo y eficiencia.

Avances técnicos del Micro RGB

El sistema Micro RGB emplea los LED más pequeños desarrollados por la compañía para una TV. Cada canal de color se regula de manera independiente, lo que permite reproducir un espectro más amplio que el de las pantallas con retroiluminación blanca o azul. Según la información oficial, el modelo obtuvo la certificación de Intertek por alcanzar el 100 % de cobertura de color en los estándares BT.2020, DCI-P3 y Adobe RGB, una cifra equivalente a la de los monitores de referencia profesional.

El procesador Alpha 11 integra la función Dual Super Upscaling, capaz de procesar dos tipos de escalado mediante IA para aumentar la nitidez sin distorsionar los bordes. A ello se suma la tecnología Micro Dimming Ultra, que ajusta el brillo en más de mil zonas, mejorando la visibilidad de los detalles tanto en sombras como en altas luces.

Tamaños, interfaz y reconocimiento en CES

El LG Micro RGB Evo se lanzará en versiones de 100, 86 y 75 pulgadas. Incorporará la última versión del sistema operativo webOS, que añade funciones personalizadas como Voice ID, el asistente AI Chatbot y la nueva página de inicio My Page.

El modelo MRGB95B, de 100 pulgadas, recibió un CES 2026 Innovation Award previo a la feria. LG indicó que exhibirá el producto en su espacio del Centro de Convenciones de Las Vegas entre el 6 y el 9 de enero de 2026. Los precios y la fecha de llegada al mercado se anunciarán más adelante.