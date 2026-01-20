Sony acordó entregar el control mayoritario de su división de entretenimiento en el hogar a TCL Electronics Holdings Limited, mediante la creación de una nueva empresa conjunta que asumirá el negocio global de televisores y audio de la japonesa. El acuerdo, firmado como un ‘memorando de entendimiento’, dice que TCL se quedará con el 51 % de la nueva sociedad, mientras que Sony el 49 %. La compañía conjunta está prevista para iniciar operaciones en abril de 2027, una vez obtenga las aprobaciones regulatorias necesarias.

Este nuevo negocio gestionará de forma integral el desarrollo, diseño, fabricación, ventas y servicio al cliente de los televisores Sony y Bravia, que conservarán ambas marcas. El objetivo es unir la tecnología de imagen y sonido de Sony con la capacidad de producción y la cadena de suministro vertical de TCL, buscando una estructura más eficiente en un mercado global altamente competitivo.

TCL crece en el mercado premium

Sin duda, esta alianza permitirá a TCL consolidar su presencia en el segmento de televisores de gama alta, combinando su tecnología de pantallas y su escala industrial con el prestigio y la experiencia de Sony en procesamiento de imagen. Según los términos del acuerdo, la nueva empresa gestionará todas las operaciones globales, desde la concepción de un producto hasta su distribución, bajo una estructura independiente.

Es importante destacar que el mercado mundial de TV de gran formato continúa en expansión, impulsado por la proliferación de plataformas de streaming y el desarrollo de pantallas de mayor tamaño y resolución. En este contexto, quiere fortalecer la posición de ambas compañías mediante una estrategia que prioriza la innovación, la eficiencia operativa y el valor de marca.

Un cambio de rumbo en Sony

La decisión es un giro importante para Sony, históricamente asociada con la excelencia en televisores desde la era Trinitron. En los últimos años, la empresa redujo su participación en negocios de electrónica tradicional, como computadoras y tabletas, para concentrarse en áreas más rentables, como videojuegos, imagen profesional y entretenimiento. En el ámbito de pantallas, Sony dejó de fabricar sus propios paneles LCD y OLED, mientras que TCL expandió su capacidad de producción al adquirir patentes y plantas de Samsung en China.

El presidente y director ejecutivo de Sony, Kimio Maki, mencionó que la colaboración permitirá «crear nuevo valor para los consumidores en el campo del entretenimiento en el hogar». Por su parte, la presidenta de TCL, Du Juan, afirmó que la integración de capacidades ayudará a optimizar la cadena de suministro y a escalar el negocio global. Ambas compañías sostienen que la nueva estructura ofrecerá productos de mayor calidad y competitividad, preservando la identidad tecnológica de Bravia dentro del mercado internacional.