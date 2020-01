Samsung Ballie: el robot pelota que pretende acompañarte en tu día a día.

Durante keynote principal en CES 2020, Samsung presentó -y asombró- a los asistentes con «Ballie». Un robot pequeño y esférico que pretende ser una compañía para tu cuidado personal y enfocarse en lo que necesitas para ejecutar tus rutinas diarias.

Y sí, con su nombre, Ballie nos recuerda a Wall-E; y con su forma a BB-8. Y aunque pueda existir cierta semejanza con el nombre o la forma con otros robots de ciencia ficción, tal como pudieron ver en el video -al inicio de este artículo- observarán que el autómata derrocha ternura para quienes están cerca de él.

Ballie no habla y no pretende ser Bixby. Es más, su uso no está pensado para el entretenimiento. Él busca apoyar en las necesidades que el usuario necesita para su bienestar. Para Samsung es «un robot que te comprende, te ayuda y reacciona para lo que necesitas activamente».

Además se conecta a múltiples servicios y productos relacionados al Internet de las Cosas (IoT) y así poder controlarlos de forma autónoma, según lo que ve y decide. Por supuesto también si se lo ordenas, por ejemplo: encender o apagar las luces, hacer el aseo, colocar música -u otros comandos- que actualmente puedas realizar ocupando los actuales asistentes de voz.

Por ahora Ballie es un robot en desarrollo. Por lo mismo Samsung no entregó una fecha de venta, ni mucho menos precios para consumidor.

Tendremos que esperar para conocer más detalles de este, incluyendo la principal preocupación entorno a él: la privacidad. Considerando que la nueva máquina de Samsung incluye una cámara, la capacidad de seguirte y directa conexión a Internet, inmediatamente surgió la preocupación de a quién le entregamos el acceso a nuestros hogares.

Más allá de la propia compañía, Ballie podría ser exitoso y por ende un producto de alto interés para que terceros quieran hacerse de él. Tal como actualmente pasa con las cámaras Web de niños, las cerraduras electrónicas u otro producto IoT del hogar.