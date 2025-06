¡«Los Resistidos» salieron de viaje! De forma inesperada y recién en nuestro séptimo episodio, podemos agradecer la primera invitación a realizar nuestro programa fuera de Chile. Y fue Samsung quien logró esto, extendiendo la oportunidad de participar de su «Latam Visual Display Seminar» en São Paulo, Brasil.

Y ojo, este es un evento que conocemos bien en OhMyGeek!, ya que es la única oportunidad —al año— en que la prensa latinoamericana puede recibir de primera fuente las novedades que hay en las principales líneas de televisión y audio para el hogar, e incluyendo en esta ocasión a monitores gamer con tecnología 3D. Seminario que también pudimos asistir el año pasado y que en ese momento te contamos las novedades de la IA para la mejora de video y audio, además de tecnologías que hacían su debut como Glare Free.

Este 2025, Latam Visual Display Seminar, nos hizo recorrer por distintos módulos dentro de un showroom para comprender cosas bien puntuales. Por un lado, las diferencias clave en las generaciones de televisores del año pasado con las actuales. Esto incluyendo las series OLED y QLED bajo el concepto de «IA TV» las que este año cuentan con seis veces más de redes neuronales en sus chips de inteligencia artificial. Permitiendo la introducción de tecnologías como un corrector inteligente de gamma que regulan el brillo y contraste de la imagen según los cambios de luminosidad del entorno, además de HDR mejorado con colores más vivos y capacidad de quitar el deslavado de ciertos contenidos audiovisuales.

El Visual Display Seminar, según «Los Resistidos»

En este séptimo episodio, nuestros panelistas contaron sus experiencias y puntos de vista a lo largo del seminario, haciendo eco de lo que Samsung pudo presentarnos en hardware y servicios, aunque no ajenos a la crítica usual. César Silva de SuperGeek se quejó de que nuevamente vimos demostraciones con Samsung TV Plus, el servicio de streaming propietario de la surcoreana y que nunca llegó a Chile, pero sí está disponible desde hace tiempo en Brasil.

También «Los Resistidos» abordaron un tema importante y que toca los nervios de la compañía. El uso del concepto «QLED» por parte de fabricantes que no están entregando una experiencia, ni equipos, que tienen una arquitectura de «puntos cuánticos reales» (como ellos dicen). Cuestión que incluso llevó a una demanda en Estados Unidos —por parte de consumidores— a principios de este año.

Frente a esto, Samsung nos hizo una demostración entre un televisor QLED de ellos y otro de un fabricante chino, dejando en claro que los componentes que están en su interior (mostrándonos una TV desarmada) no son los mismos y no cuentan con certificaciones como la que este año recibió por parte de TÜV Rheinland. Esto valida el estándar internacional para una pantalla con puntos cuánticos reales, incluyendo el hecho que Samsung usa una capa de puntos cuánticos sin cadmio y una fuente de luz LED azul dedicada para producir más brillo y una representación de color más adecuada. Esto es algo que otros fabricantes simplemente no hacen (o tienen) en todas sus gamas.

Iván Coral, de TecnoClips, también destacó lo nuevo con Art Store y la posibilidad de dejar el televisor como una pintura. Ahora disponible en múltiples series de televisores y no únicamente en los tipos ‘lifestyle’ o los más caros y gama alta. Series más bajas podrán encontrar la aplicación de Art Store y contar con miles de cuadros para descargar e incluso descargar otro tipo de imágenes, fuera del mundo del arte tradicional, como de personajes de Disney o Star Wars. Eso sin contar que ahora puedes usar inteligencia artificial generativa, al igual que en los teléfonos de la compañía, para crear fondos personalizados para el televisor.

La próxima semana, lo que se habló desde Brasil en este Latam Visual Display Seminar, tendrá una segunda parte. «Los Resistidos» volverán con un capítulo dedicado a la tecnología 3D en pantallas, considerando que Samsung nos mostró a su monitor Odyssey 3D que trae estas capacidades específicamente aplicadas a videojuegos, pero recordando que la industria tecnológica no ha estado ajena a las tres dimensiones para televidsores en años anteriores, intentándolo previamente de mano a la industria cinematográfica y que no tuvo éxito.