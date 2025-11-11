Sony confirmó que la PlayStation 5 alcanzó los 84,2 millones de unidades vendidas desde su lanzamiento en noviembre de 2020. La cifra, correspondiente al trimestre fiscal cerrado el 30 de septiembre de 2025, refleja un aumento frente a los 3,8 millones de consolas distribuidas en el mismo periodo del año anterior. El dato consolidó a la PS5 como una de las consolas más exitosas de la compañía y, según los registros públicos, ya superó en ventas acumuladas a todos los modelos de Xbox lanzados hasta la fecha.

Durante el trimestre, Sony vendió 3,9 millones de unidades, lo que permitió que la consola redujera su distancia con la PlayStation 4, que cerró su quinto año en el mercado con 86,1 millones de consolas vendidas. Aunque el ritmo de crecimiento se moderó, la actual generación se mantuvo sólida pese a los aumentos de precio aplicados en distintos mercados.

El informe financiero del grupo, correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025, indicó que la división de Game & Network Services proyecta ingresos por 4,47 billones de yenes (29.000 millones de dólares) para el año fiscal que finalizará el 31 de marzo de 2026. La previsión superó en 150.000 millones de yenes las estimaciones anteriores, impulsada por el desempeño del hardware y las ventas digitales. En comparación con el ejercicio fiscal previo, los ingresos serían ligeramente inferiores a los 4,67 billones de yenes, pero mantienen un margen operativo sólido para una consola que ya cumplió cinco años en el mercado.

Crecimiento más allá de la PlayStation 5

En el mismo periodo, Sony reportó la venta de 80,3 millones de juegos entre PS5 y PS4, un incremento interanual de más de dos millones. De ese total, 6,3 millones correspondieron a títulos desarrollados por estudios propios. Entre ellos destacó Ghost of Yotei, que vendió 3,3 millones de copias en su primer mes disponible.

La actividad en PlayStation Network también creció: los usuarios mensuales activos llegaron a 119 millones, tres millones más que el año pasado. El servicio de suscripción PlayStation Plus Premium incorporó nuevas funciones de juego en la nube, mientras que el dispositivo PlayStation Portal amplió la oferta de juego remoto.

Con el cierre del año fiscal en marcha y la temporada navideña próxima, las proyecciones de la compañía apuntan a un nuevo impulso en las ventas de hardware y software, consolidando el peso del ecosistema PlayStation dentro del negocio global de entretenimiento digital.