Una gran interrupción de Amazon Web Services (AWS) provocó la caída de miles de servicios digitales en la mañana de este lunes 20 de octubre, dejando fuera de línea a plataformas como Alexa, Snapchat, Fortnite, Zoom, Mercado Libre, Venmo y Reddit. El incidente, originado en la región US-EAST-1 (Virginia del Norte), afectó a gran parte del tráfico global de Internet y evidenció la dependencia de empresas y usuarios de la infraestructura en la nube de Amazon.

De acuerdo con el panel de estado de AWS, los problemas comenzaron poco después de la medianoche, hora del Pacífico, con un aumento de errores y latencia en múltiples servicios. Amazon identificó que la causa principal fue un fallo interno en el sistema encargado de supervisar la salud de los balanceadores de carga de red, lo que generó errores en servicios esenciales como EC2, Lambda, DynamoDB y SQS. La compañía aseguró que no se trató de un ataque cibernético y que los ingenieros trabajaron durante la mañana para restaurar las operaciones.

Impacto global y recuperación gradual de AWS

El alcance de la interrupción fue amplio. Según reportes de DownDetector, más de 11 millones de usuarios en todo el mundo experimentaron fallos en más de 2.500 plataformas. Apps de mensajería, videojuegos, servicios financieros y redes sociales dejaron de funcionar o mostraron respuestas lentas. Entre las afectadas se encontraron las ya mencionadas, sumando a WhatsApp, Roblox, Disney+ y Pinterest.

Amazon informó progresos graduales a lo largo del día. Las mitigaciones aplicadas permitieron que la mayoría de los servicios recuperaran su conectividad y funcionamiento básico en horas de la tarde. Sin embargo, algunos clientes continuaron experimentando errores en el lanzamiento de nuevas instancias de EC2, lo que mantuvo el rendimiento inestable en varios sistemas dependientes. La compañía explicó que estaba limitando temporalmente las solicitudes para acelerar la recuperación completa.

Una infraestructura crítica bajo presión

El incidente reavivó el debate sobre la concentración del poder de Internet en pocos proveedores de nube. AWS, junto con Microsoft Azure y Google Cloud, constituye la columna vertebral de gran parte de la red global. Expertos consultados por Axios advirtieron sobre el «riesgo de centralización», que hace que una falla en un solo proveedor pueda paralizar simultáneamente miles de servicios.

Casos similares se registraron en 2020, 2021 y 2023, todos en la misma región US-EAST-1, una de las más utilizadas por empresas y organismos públicos. Analistas destacaron que, aunque las caídas de AWS son poco frecuentes, su impacto crece cada año debido a la expansión del uso de servicios en la nube y a la dificultad de las compañías más pequeñas para implementar mecanismos de respaldo.