Después de años de jugar al misterio, Telefónica confirmó oficialmente que su filial en Chile está en venta, como parte de un proceso estratégico iniciado por la matriz española para desprenderse de activos en mercados no prioritarios. Algo que sabíamos que los españoles querían hacer desde 2019 cuando el anterior CEO, José Marí­a Álvarez-Pallete, anunciaba su estrategia global, indicando interés solo por mercados que les servían financieramente, donde únicamente se salvaba el de Brasil en toda Latinoamérica.

La decisión de venta fue informada a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), detallando que ya se han recibido ofertas no vinculantes y que actualmente se desarrolla un proceso de due diligence con interesados. El anuncio es un paso relevante en la reestructuración global de la compañía, que busca concentrar sus operaciones en mercados clave.

El hecho esencial enviado el 9 de octubre por Telefónica Móviles Chile da cuenta de que el directorio autorizó entregar información confidencial a posibles compradores, tras la firma de acuerdos de confidencialidad. Así, se confirma que el proceso de venta está en marcha y que la empresa ya ha iniciado conversaciones formales con actores del sector.

Entel y América Móvil negocian oferta conjunta

Entre los interesados destacan Entel y América Móvil (ClaroVTR) que informaron a la CMF que exploran una oferta conjunta para adquirir parte de los activos de Telefónica en Chile. Ambas empresas firmaron un memorándum de entendimiento, además de acuerdos para resguardar el cumplimiento de las normas de libre competencia y del mercado de valores.

Desde América Móvil señalaron que el objetivo de una eventual adquisición conjunta sería fortalecer la competitividad del sector, lo que podría traducirse en beneficios para los consumidores. De concretarse una oferta, esta deberá ser evaluada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y otros reguladores.

El interés de Entel se enfocaría en el negocio de línea fija, mientras que América Móvil podría asumir los servicios móviles, en una operación que también podría implicar la reconfiguración del mercado chileno, actualmente compuesto por cuatro operadores.

Telefónica acelera su retiro de América Latina

La venta de su operación en Chile se enmarca en la estrategia impulsada por Marc Murtra, presidente ejecutivo de Telefónica, quien asumió el cargo en enero de este año. Desde entonces, la compañía ha salido de Uruguay, Perú, Argentina, México y Colombia.

Con la desinversión en Chile, la única presencia en América Latina quedaría en Brasil, uno de los cuatro mercados estratégicos definidos por la firma junto a España, Alemania y Reino Unido. Este proceso de repliegue responde a un cambio en la gobernanza de la compañía, tras el ingreso de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) como principal accionista, en un intento por contrarrestar la influencia de fondos extranjeros.