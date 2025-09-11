El más reciente evento de Apple arrancó el debate en este primer capítulo de la segunda temporada de «Los Resistidos», por su formato de presentación calificado como una producción costosa, pero carente de emoción y sin la interacción de antaño. En él, nuestros conductores comentan que el formato grabado con discursos memorizados y/o leídos elimina la espontaneidad y el feedback en tiempo real.

Por otra parte, se critica la falta de innovación real en los nuevos productos, señalando que muchas de las supuestas novedades del iPhone 17 ya existen en el ecosistema Android desde hace años. Un ejemplo es la capacidad de grabar con la cámara frontal y trasera de manera simultánea, una función que no es nueva en el mercado.

La estrategia de Apple con el iPhone Air

El lanzamiento del iPhone Air se percibe como un retroceso para la compañía. El análisis sugiere que este dispositivo no aporta un valor claro a la gama de productos y parece ser un movimiento estratégico para impulsar la venta de accesorios, además de ser una posible antesala a un futuro teléfono plegable.

Las filtraciones previas al evento también le restaron impacto, ya que detalles como las capacidades de las baterías de los iPhone 17 se conocían desde semanas antes, eliminando cualquier sorpresa. Además, se especula sobre la posible eliminación del puerto USB-C en futuros modelos para alcanzar un diseño aún más delgado.

En el ámbito local, la llegada de una tienda digital de Apple a Chile permitirá que los productos estén disponibles más rápidamente. El modelo más avanzado, el iPhone 17 Pro Max de 2 TB, superará los 2.5 millones de pesos chilenos.

Pese a las críticas, nuestros Resistidos reconocen los avances en la resistencia de los dispositivos, incluyendo un escudo cerámico mejorado (Ceramic Shield 2). Los AirPods también recibieron elogios por su tecnología de traducción simultánea en vivo y la función de audiometría, considerada una implementación tecnológica significativa.

El resto, deberás descubrirlo en este regreso magistral de «Los Resistidos», con emisiones todos los miércoles a las 20:00 h por las plataformas de Cooperativa (SuperGeek), TecnoClips y OhMyGeek!