Apple realizará hoy, martes 9 de septiembre, su esperado evento «Awe dropping» en el Apple Park de Cupertino con el foco puesto en el iPhone 17, además de otros anuncios que estarían relacionados con los nuevos AirPods Pro 3 y la serie Apple Watch 11.

La transmisión oficial de este comenzará a las 13:00 horas en la costa este de Estados Unidos, lo que equivale a las 14:00 horas en Chile. El streaming podrá seguirse en YouTube, en la página oficial de Apple y a través de la aplicación Apple TV. Aunque, nosotros te lo simplificamos y te dejamos la transmisión al inicio de este artículo.

Rumores sobre el iPhone 17 y otros dispositivos

Horas antes del evento, las filtraciones apuntan a que la nueva familia iPhone 17 tendrá pantallas de hasta 120 Hz y el chip A19 en todas sus versiones. La cámara frontal podría dar un salto a los 24 megapíxeles.

El modelo más comentado es el posible iPhone 17 Air, que reemplazaría a la versión Plus. Destacaría por un diseño ultradelgado y batería de menor capacidad, aunque con nuevas celdas de alta densidad para mejorar su autonomía.

El iPhone 17 Pro y el Pro Max llegarían con un rediseño trasero: un módulo de cámara en forma de barra horizontal, sensores principales de 48 megapíxeles y telefoto con zoom óptico ampliado. El Pro Max incorporaría además una batería de mayor tamaño.

A la par, se esperan los Apple Watch Series 11, Ultra 3 y SE renovados, junto con los AirPods Pro 3, que añadirían mejoras en cancelación activa de ruido y nuevos sensores. Apple también podría entregar más detalles de iOS 26, que incluye la interfaz Liquid Glass y una nueva App dedicada a videojuegos.