Según un reportaje realizado por el medio de comunicación, Rest of World, el uso de anteojos con inteligencia artificial se expandió entre estudiantes en China, donde algunos los usan para copiar en pruebas y exámenes mediante herramientas o apps que escanean las preguntas y muestran las respuestas en la lente.

Esta práctica llegó a tal punto que actualmente está impulsando un mercado de arriendo de estos dispositivos y dificulta su control en los recintos educativos. Considerando que los smartglasses o IA Glasses integran modelos de lenguaje, cámaras y funciones de audio que les permiten hacer tareas en tiempo real, desde traducciones hasta consultas durante las pruebas.

Los estudiantes consultados en la publicación del medio, indicaron que los anteojos pueden capturar el contenido de una prueba y dar las respuestas directamente frente a ellos. Además, algunos de ellos no solo utilizan los dispositivos, sino también se los arriendan a otros.

Anteojos en clases: ¿un problema mayor al celular?

Comerciantes chinos ofrecen arriendos de modelos de marcas como Rokid o Quark en webs de productos usados, con precios de 40 a 80 yuanes diarios (entre $6 y $12 dólares), y promocionan su capacidad para resolver preguntas de materias como inglés y matemáticas.

Aunque los anteojos inteligentes están prohibidos en China para usarse durante exámenes nacionales como el acceso universitario y pruebas de servicio civil, su detección resulta limitada. Los usuarios señalan que muchos profesores no los reconocen durante las pruebas, en parte por su apariencia similar a lentes convencionales y por la discreción de sus funciones.

Y ojo, este fenómeno ya es parte de casos aislados. Rest of World entrevistó a una persona que afirmó que arrendó estos dispositivos a más de 1.000 personas en cuatro meses, con una gran demanda de estudiantes que los buscan para utilizarlos en pruebas.

Un mercado en expansión

En China, se distribuyeron 2,5 millones de anteojos inteligentes en 2025, equivalentes al 16,7 % de los envíos mundiales, según datos de la consultora IDC citados en el reportaje.

Empresas como Xiaomi, Alibaba y Li Auto lanzaron modelos recientes, mientras el gobierno incluyó estos dispositivos en programas de subsidio al consumo con descuentos de hasta el 15 %, con un tope de 500 yuanes. Además de su uso en exámenes, los usuarios los emplean para navegación, por ejemplo, cuando vas caminando o en bicicleta, compras, traducción en viajes o como apoyo en presentaciones.

Investigadores de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong trabajan en sistemas para detectar estos equipos en recintos educativos, mientras la industria sigue creando aplicaciones que mejoran sus capacidades, lo que evidencia un desarrollo paralelo entre nuevas funciones y medidas de control.