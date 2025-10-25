Las «Quark AI Glasses» es el primer dispositivo de consumo impulsado por inteligencia artificial de Alibaba, siendo su entrada en el mercado de los wearables inteligentes. Las gafas, disponibles en preventa desde el 24 de octubre en China por 4.699 yuanes (unos $660 dólares), estarán listas para envío en diciembre. Integran el modelo lingüístico Qwen, el mismo sistema detrás de sus recientes desarrollos de IA, y buscan posicionarse como una alternativa directa a las Meta Ray-Ban Display.

Durante el anuncio, la compañía también presentó AI Chat Assistant, un nuevo modo conversacional dentro de su aplicación Quark, que combina búsqueda y chat por voz o texto. Esto es parte de la estrategia de Alibaba de llevar la IA generativa al consumo masivo, tras años de estar concentrado en servicios empresariales.

Quark AI Glasses y el ecosistema Alibaba

Las Quark AI Glasses presentadas durante la World Artificial Intelligence Conference (WAIC) 2025 en Shanghái. Ligero y ergonómico, el dispositivo está diseñado para funcionar como un asistente personal de uso continuo. Permite realizar llamadas, reproducir música, traducir idiomas en tiempo real y transcribir reuniones. Su integración con el ecosistema Alibaba permite, por ejemplo, navegar mediante Amap, pagar con Alipay, comparar precios en Taobao o recibir alertas de viaje desde Fliggy, todo mediante comandos de voz.

Las gafas emplean capacidades multimodales del modelo Qwen para interpretar lenguaje, imágenes y contexto. Según la compañía, este enfoque busca ofrecer interacciones más naturales y fluidas. El dispositivo incluye pantallas en ambas lentes con visualización monocromática verde, lo que reduce el costo final en comparación con las Meta Ray-Ban Display, que usan pantallas a color y se venden por unos $800 USD.

Competencia por las gafas inteligentes

El lanzamiento se produce en un momento de intensa pelea global por este tipo de dispositivos. Meta ha triplicado sus ventas de las Ray-Ban inteligentes y otros fabricantes como Xiaomi y Rokid también buscan posicionarse. Sin embargo, Alibaba apuesta por diferenciarse a través del precio y la integración de servicios cotidianos.

De acuerdo con analistas, el mercado de gafas inteligentes podría crecer más del 29% anual hasta 2030, impulsado por avances en visión artificial, reconocimiento gestual y modelos de lenguaje como Qwen.