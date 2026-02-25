Samsung, en su evento Unpacked 2026 y en paralelo al anuncio de los teléfonos Galaxy S26, presentó a la serie de audífonos Galaxy Buds4, compuesta por los modelos Buds4 y Buds4 Pro. Dispositivos con mejoras en calidad de audio, diseño ergonómico y funciones de cancelación activa de ruido adaptativa. Además, la compañía informó que ambos estarán disponibles en Chile desde el 25 de febrero, con un precio de referencia desde los $199.990 CLP.

La surcoreana nos señaló tanto en lo que experimentamos en el evento, además de sesiones privadas con expertos de audio, que los nuevos audífonos integran avances en hardware y software orientados a optimizar la experiencia de sonido Hi-Fi, junto con ajustes de diseño basados en análisis computacional para mejorar la estabilidad y comodidad durante el uso prolongado.

Diseño y mejoras de audio en Galaxy Buds4

La serie incorpora un diseño de asta desarrollado a partir del análisis de cientos de millones de datos de oídos y más de 10.000 simulaciones. Según la información entregada, el ajuste incluye puntas más pequeñas y un vástago estabilizado con área de control de pellizco grabada, además de una base transparente para almacenamiento y carga.

Galaxy Buds4.

En el detalle técnico, Galaxy Buds4 Pro integra un woofer más amplio que incrementa en casi un 20 % el área efectiva del altavoz respecto de la generación anterior, sin modificar la portabilidad. El sistema de altavoz de dos vías admite audio de 24 bits/96 kHz, con soporte para códecs SSC HiFi, SSC UHQ, AAC, SBC y LC3, además de conectividad Bluetooth 6.1 y Auracast.

La cancelación activa de ruido incluye versiones adaptativas. El modelo Pro suma detección de voz y de sirenas, mientras que ambos equipos incorporan ecualización adaptativa y sonido ambiente. Esto último es una característica muy interesante porque el audífono es capaz de detectar la forma de la oreja y cómo el auricular queda dentro de esta para modificar la ecualización, calculando su posición a través de los micrófonos.

Funciones inteligentes y disponibilidad en Chile

En software, la serie Galaxy Buds4 añade integración con agentes de IA como Bixby, Google Gemini y Perplexity, accesibles mediante controles de voz y manos libres. Buds4 Pro incorpora además controles por gestos de cabeza para gestionar llamadas e interactuar con el asistente.

En llamadas, la función Super Clear Call utiliza tecnología de banda súper ancha y modelos de aprendizaje automático para reducción de ruido y mejora de voz, duplicando el ancho de banda de las llamadas Bluetooth convencionales, según la compañía.

En autonomía, Buds4 ofrece hasta 5 horas de reproducción con ANC activado y hasta 24 horas en total con el estuche. Buds4 Pro alcanza hasta 6 horas con ANC y hasta 26 horas combinadas con el estuche.

Ambos modelos estarán disponibles en colores negro y blanco, desde el precio ya mencionado, mientras que Buds4 Pro sumará una versión Pink Gold exclusiva para su compra en línea.