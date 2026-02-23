Después de varios rumores, finalmente Xiaomi oficializó a su «Xiaomi Tag», dispositivo que se lanzará a nivel global este 28 de febrero de 2026 durante el evento de la marca en el MWC de Barcelona. Pero, ¿qué es? Básicamente, un localizador Bluetooth que compite directamente con otros como los AirTags de Apple o el Moto tag de Motorola, ampliando de esta manera su ecosistema de accesorios inteligentes y apuntando a usuarios que buscan rastrear objetos personales.

Es importante destacar que el dispositivo ya apareció en listados de comercios europeos y está disponible en Malasia. Por esto mismo es que podemos hablar que la compañía lo oficializó y ya sabemos sus especificaciones y precios antes del anuncio internacional. Incluso ya dando por hecho que tendrá compatibilidad tanto en Android como en iOS.

Diseño y especificaciones del Xiaomi Tag

El Xiaomi Tag tiene unas dimensiones de 46,5 x 31 x 7,2 mm y un peso de 10 gramos, según su ficha técnica oficial. Cuenta con certificación IP67, lo que garantiza resistencia al polvo y al agua bajo condiciones específicas, incluyendo inmersión en agua dulce hasta un metro durante un máximo de 30 minutos.

Además, integra Bluetooth BLE 5.4 para la búsqueda por proximidad y compatibilidad con redes de localización. También incorpora NFC para activar el modo perdido en dispositivos compatibles con Apple Find My. Eso sí, no incluye tecnología de banda ultraancha (UWB). De igual forma, el rastreador dispone de un altavoz piezoeléctrico integrado que emite sonido para facilitar la localización cuando el objeto se encuentra cerca. Además, añade un acelerómetro como parte de su sistema interno.

Funciona con una batería reemplazable CR2032, con una autonomía estimada superior a un año, de acuerdo con la información oficial.

Compatibilidad, funciones y precio

Xiaomi Tag es compatible con la red Apple Find My en iPhone y iPad con iOS 14.5 o iPadOS 14.5 en adelante, y con Google Android Find Hub en teléfonos y tabletas Android compatibles. También permite la integración con la aplicación Xiaomi Home en Android.

Entre sus funciones se incluyen alertas de objeto olvidado y visualización de ubicación en mapa mediante las redes compatibles. La información de rastreo está cifrada y el sistema incorpora medidas orientadas a la protección de la privacidad.

En Europa, la venta del Xiaomi Tag marca un precio de 17,99 euros por unidad y 59,99 euros en paquete de cuatro. En la web de Xiaomi de Malasia, el precio oficial es de RM 79 por unidad y RM 299 el paquete múltiple, con descuentos promocionales que lo sitúan en RM 59 y RM 199, respectivamente. La disponibilidad del aparato comenzó en Malasia y en algunos países europeos, con expansión prevista a otros mercados tras el evento de Barcelona.