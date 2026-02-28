Leica presentó el Leitzphone, su primer smartphone que contará con disponibilidad internacional y esta vez desarrollado en alianza con Xiaomi. El dispositivo replica la base técnica del Xiaomi 17 Ultra, pero incorpora diseño, interfaz y funciones fotográficas propias de la marca alemana, con un enfoque centrado en la captura de imágenes y la autenticidad digital.

Hasta ahora, los anteriores Leitz Phone habían sido fabricados por Sharp y comercializados solo en Japón. Con este lanzamiento, Leica amplió su estrategia en fotografía móvil mediante un modelo que estará disponible en mercados seleccionados a través de su Web oficial, tiendas propias y distribuidores autorizados.

Leitzphone: diseño propio y anillo mecánico

El Leitzphone adopta un panel trasero negro de fibra de vidrio y un marco metálico moleteado, junto al característico punto rojo de la marca. A diferencia del Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, presenta un acabado completamente negro y ajustes estéticos propios.

Uno de sus elementos distintivos es un anillo mecánico giratorio integrado en el módulo circular de cámaras. Este control físico permite ajustar zoom, valor de exposición, ISO y velocidad de obturación, además de seleccionar longitudes focales y cambiar entre perfiles de imagen. El equipo también incorpora una interfaz diseñada por Leica, con aplicación de cámara y pantalla de inicio personalizadas.

El sistema fotográfico trasero está compuesto por tres cámaras desarrolladas conjuntamente con Leica: un sensor principal de 50 megapíxeles tipo 1 pulgada con tecnología LOFIC, un teleobjetivo periscópico de 200 megapíxeles con rango óptico de 75 a 100 mm y una cámara ultra gran angular de 50 megapíxeles. En el frontal incluye una cámara de 50 megapíxeles para selfies.

Especificaciones, autenticidad y precio

Este móvil integra el procesador Snapdragon 8 Elite, 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento en una única configuración. Cuenta con una pantalla LTPO OLED de 6,9 pulgadas con resolución 1.200p, tasa de refresco de 1 a 120 Hz y brillo máximo de 3.500 nits. La batería es de 6.000 mAh, con carga rápida de 90 W por cable y 50 W inalámbrica, y dispone de certificación IP68.

En el apartado de software, suma trece Leica Looks, cinco simulaciones de bokeh y un modo Leica Essential que incluye perfiles inspirados en la Leica M9 y en la película Monopan. Además, incorpora un chip de seguridad dedicado que añade metadatos criptográficos a las imágenes conforme a los estándares C2PA y a la Content Authenticity Initiative.

El Leitzphone ya se vende en Europa por 1.999 euros y en el Reino Unido por 1.699 libras.