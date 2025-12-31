Algunos compradores del Xiaomi 17 Ultra by Leica (o Leica Edition), recientemente lanzado en China, informaron un posible defecto de calidad relacionado con el anillo de zoom giratorio del módulo de cámara. Según publicaciones en redes sociales chinas, como Weibo, varias unidades de este modelo presentan un «anillo suelto o inestable» que se mueve al tacto, lo que generó preocupación entre los primeros usuarios y potenciales importadores del dispositivo.

El problema, también se documentó en videos difundidos por el usuario @Devinarde en X, donde se observa que el componente presenta un leve movimiento al manipularlo. Algunos compradores afirmaron que el dispositivo llegó con ese detalle desde la caja, sin signos de daño físico previo. Sin embargo, otros usuarios del mismo modelo, incluido el propio @Devinarde, reportaron que sus unidades funcionan correctamente, lo que sugiere que no todos los teléfonos están afectados.

PSA: Do NOT rush to buy the Xiaomi 17 Ultra by Leica if you are outside of China. There are many complaints on RED and Weibo that show videos of the unstable camera ring knocking about when you tap on it. Here's an example from Weibo user 6Ghz。 pic.twitter.com/WiOlm0Nr2k — Devinarde (@Devinarde) December 30, 2025

Xiaomi 17 Ultra by Leica: respuesta de la marca

Ante los comentarios difundidos en China, Xiaomi publicó una aclaración en Weibo, en la que negó fallas de producción. La empresa explicó que el ligero juego del anillo es intencional y forma parte del diseño, pensado para mantener la estabilidad del mecanismo tras caídas o exposición a polvo o líquidos. También señaló que los pequeños ruidos al agitar el dispositivo son normales. Sin embargo, no ofreció detalles sobre por qué algunas unidades parecen más firmes que otras.

Hasta el momento, los reportes se limitan al mercado chino y no existen indicios de un retiro o revisión oficial. Las reseñas iniciales sobre el 17 Ultra continúan valorando positivamente la calidad fotográfica del terminal y su colaboración con Leica, aunque el tema del anillo ha desviado parte de la atención hacia el control de calidad en las primeras unidades comercializadas.

Diversos distribuidores como TradingShenzhen, Wondamobile y Trinity Electronics ya ofrecen el dispositivo para envío internacional, con garantías de alrededor de un año y políticas de devolución más restrictivas que las europeas. Por ello, los expertos recomiendan inspeccionar el anillo de zoom inmediatamente al recibir el teléfono y gestionar un cambio o devolución en caso de detectar holgura.