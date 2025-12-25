Xiaomi presentó oficialmente al nuevo Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, una versión especial de su buque insignia desarrollada en colaboración con Leica, que incorpora un anillo de zoom físico y especificaciones avanzadas orientadas a la fotografía ‘profesional’. El modelo se lanzó junto a la variante estándar en China y estará disponible a partir del 27 de diciembre.

El dispositivo mantiene el hardware del Xiaomi 17 Ultra, pero añade una estructura mecánica que permite controlar manualmente la distancia focal, la exposición y el balance de blancos mediante un anillo giratorio alrededor del módulo trasero. Este componente, denominado «Master Zoom Ring», detecta desplazamientos mínimos de 0,03 milímetros y activa automáticamente la cámara al rotarse, replicando la experiencia de uso de una cámara tradicional.

Inspirado en las cámaras Leica M

El Xiaomi 17 Ultra Leica Edition adopta un diseño bicolor con acabado metálico y grabados tipo «knurling», inspirado en las cámaras Leica M. En la parte trasera destaca el logotipo rojo de Leica y un relieve que remite al formato de las cámaras profesionales. Se comercializa en versiones Classic Black y Off-White, con una caja especial que incluye tapa de lente, correa, funda magnética y paño de limpieza.

El sistema de cámaras está compuesto por un sensor principal de 50 MP y una pulgada Light Fusion 1050L, un teleobjetivo periscópico de 200 MP con zoom óptico continuo entre 75 y 100 mm, y un ultra gran angular de 50 MP con enfoque automático. En la parte frontal integra un sensor de 50 MP. Además, ofrece los modos Leica Moment, que reproducen el color y textura de cámaras clásicas como la M9 o M3 en formato 3:2.

Rendimiento del Leica Edition

El teléfono funciona con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, acompañado de hasta 16 GB de RAM LPDDR5X y 1 TB de almacenamiento UFS 4.1. Incluye una batería de 6.800 mAh de silicio-carbono, compatible con carga rápida de 90 W por cable y 50 W inalámbrica, además de carga inversa de 22,5 W.

Entre sus especificaciones adicionales figuran pantalla AMOLED LTPO de 6,9 pulgadas con 120 Hz y brillo máximo de 3.500 nits, resistencia IP69, chip de seguridad y compatibilidad con Wi-Fi 7 y Bluetooth 6.0. En China también se ofrecerá conectividad por satélite dual Beidou + Tiantong.

Este modelo, Leica Edition, se comercializará en configuraciones de 16 GB + 512 GB y 16 GB + 1 TB, con precios de 7.999 yuanes (aproximadamente $1.140 USD) y 8.999 yuanes (alrededor de $1.280 USD) respectivamente.



