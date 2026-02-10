No llegó a cumplir 5 años y WOM Colombia tuvo un abrupto final, ligada a una batalla legal con su empresa matriz, la chilena WOM SpA. ¿Y qué pasó? La ex filial colombiana se quedó sin web y aplicaciones de atención al cliente en el país, una acción que se produce en medio del proceso judicial por el uso de la marca tras el vencimiento del contrato de licencia y derivó en la adopción de un nombre de dominio temporal.

La disputa se originó después de que Wom SpA sostuvo que el contrato que autorizaba a Partners Telecom Colombia S.A.S. (PTC) a utilizar la marca venció el 21 de julio de 2025, por lo que cualquier uso posterior carece de respaldo legal. Ante la falta de acuerdo, la compañía chilena inició acciones judiciales para proteger su propiedad intelectual y reclamar obligaciones pendientes.

Orden de la SIC y el fin de WOM Colombia

El 28 de enero de 2026, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia ordenó a PTC el cese inmediato y definitivo del uso de la marca WOM, así como el retiro de publicidad, material promocional y referencias comerciales en canales digitales y físicos. La decisión también incluyó el cese del uso de los dominios wom.co y wommusic.co.

En ese contexto, Wom SpA, propietaria del dominio wom.co, modificó la configuración de los servidores DNS, lo que dejó sin acceso operativo a la web y a las plataformas digitales asociadas a la atención de clientes en Colombia. El registro del dominio confirma que wom.co pertenece a WOM SpA, con domicilio en Chile, y que su administración técnica depende de esa matriz.

WOM Chile es el dueño del dominio colombiano y cambió los DNS.

Como consecuencia, la operación en Colombia utiliza de manera temporal la dirección www.movilpt.co para mantener activos sus canales digitales. En un aviso publicado en sus redes sociales, la empresa indicó que sus servicios continúan funcionando con normalidad mientras avanza un proceso de transformación que podría incluir un cambio de nombre.

El registro técnico del dominio muestra que los servidores de nombre asociados a wom.co dejaron de estar bajo control operativo de la filial colombiana, tras el paso desde ns1.wom.co y ns2.wom.co hacia servidores administrados desde Chile, lo que explica la interrupción de los servicios web previos.

A la fecha, pese a la orden de la SIC, las plataformas digitales temporales y las redes sociales de la compañía en Colombia continúan utilizando la imagen comercial de WOM, mientras se define el alcance del cumplimiento de las medidas judiciales y el eventual uso de una nueva identidad corporativa.