Google oficializó el próximo lanzamiento del Pixel 10a con un video que mostró el diseño del próximo celular de su línea de teléfonos de gama media y confirmando su fecha de preventa. El teléfono apareció en un teaser de 15 segundos publicado por la propia compañía, en el que se mostró un cambio visible en la parte trasera del equipo.

El anuncio se concentró exclusivamente en el aspecto externo del teléfono. El video mostró el Pixel 10a en su totalidad, sin ofrecer datos técnicos ni detalles sobre precio, disponibilidad final o características internas. Aun así, el corto clip es la primera comunicación oficial de Google sobre este modelo, fijando el calendario inicial de lanzamiento.

Mira este adelanto audiovisual de Google a continuación:

Cambios visibles del Pixel 10a

El elemento más destacado del diseño es la eliminación del relieve en el módulo de cámaras. A diferencia del Pixel 9a, que incorporaba un leve borde elevado, el Pixel 10a vendrá con un sistema de doble cámara completamente plano, integrado de forma uniforme en la parte trasera del smartphone. Según lo mostrado, el conjunto queda al ras del cuerpo del teléfono, sin sobresalir.

En términos generales, el diseño mantiene una línea continuista respecto de su antecesor. El teaser exhibió bordes planos, esquinas redondeadas y marcos de tamaño similar a los del modelo previo. Google replicó el enfoque estético que ya aplicó en sus dispositivos de gama alta más recientes, trasladándolo ahora a la serie A.

El teléfono se mostró en un tono azul con matices violáceos, un color que coincide con el acabado Iris utilizado en modelos anteriores. El clip también incluyó fondos y transiciones que sugieren la existencia de otras variantes cromáticas, aunque la compañía no confirmó cuántas opciones estarán disponibles.

Finalmente, el teaser incluyó el lema «A phone with more in store, in store soon» y un enlace para que los usuarios se registren y reciban correos con información adicional y una oferta exclusiva. Hasta el momento, la única fecha confirmada por la compañía es el inicio de la preventa para el 18 de febrero.