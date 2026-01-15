OpenAI lanzó en silencio a «ChatGPT Translate», una nueva herramienta Web de traducción que funciona de forma independiente al chatbot principal. El servicio permite traducir texto en más de 50 idiomas y compite directamente con Google Translate, ofreciendo un enfoque basado en inteligencia artificial que adapta los resultados según el tono y el contexto del texto traducido.

A diferencia del traductor integrado en ChatGPT, esta versión cuenta con una interfaz específica con dos campos de texto. Uno de entrada y otro de salida, además de la detección automática del idioma. Por ahora, solo está disponible en la Web: chatgpt.com/translate, y no dispone de App móvil ni soporte fuera de línea.

Diferencias de ChatGPT Translate

Este nuevo servicio permite traducir texto y, en algunos dispositivos móviles, también dispone de entrada por voz. Aunque la página menciona la posibilidad de traducir imágenes o fotografías, esta función todavía no está habilitada. Tampoco ofrece traducción de documentos, sitios Web o conversaciones en tiempo real, áreas en las que Google Translate mantiene ventaja.

Eso sí, el rasgo distintivo del nuevo traductor radica en su integración con las capacidades generativas de ChatGPT. Después de obtener una traducción, el usuario puede seleccionar entre varias opciones de reformulación, como «hacerla más fluida», «usar un tono formal de negocios» o «simplificarla para un niño». Estas acciones redirigen al entorno de ChatGPT para ajustar el resultado, lo que permite un nivel de personalización del estilo inusual en los traductores tradicionales.

ChatGPT Translate puede interpretar modismos e intenciones del hablante, adaptando el texto final al contexto deseado. Sin embargo, en su versión actual carece de funciones multimodales completas y de soporte para traducción sin conexión, lo que limita su uso frente a otras herramientas ya consolidadas.

OpenAI no comunicó oficialmente el lanzamiento ni confirmó qué modelo de IA impulsa el traductor. Diversas capturas de archivo indican que la página existía en fase de prueba desde noviembre, aunque el despliegue general se produjo sin anuncio previo.