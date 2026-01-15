Roblox está pasando un feo momento con la ola de críticas tras el lanzamiento de su nuevo sistema de verificación de edad, algo que te contamos en noviembre pasado y que utiliza reconocimiento facial y estimación automatizada para restringir el chat entre usuarios de distintas edades.

La medida se implementó hace pocos días en varios países y quiere reforzar la seguridad infantil en la plataforma ante demandas judiciales por facilitar el contacto entre adultos y menores. Sin embargo, múltiples usuarios reportaron errores graves en la clasificación de las edades, lo que ha generado frustración entre jugadores y desarrolladores.

Malas detecciones y venta de cuentas

El sistema, operado por la empresa Persona, asigna a los usuarios a seis grupos etarios tras analizar un video corto o, en mayores de 13 años, una identificación oficial. Pero en pocos días, comenzaron a circular ejemplos de adultos catalogados como adolescentes y niños reconocidos como mayores de edad. Casos compartidos en redes muestran a menores que engañaron al sistema usando dibujos en el rostro o fotografías de terceros, como la del músico Kurt Cobain, para lograr acceso a chats restringidos.

Además, WIRED corroboró que cuentas verificadas de menores se vendían en eBay por menos de cinco dólares, lo que llevó a la plataforma a retirar esas publicaciones por incumplir sus políticas. A esto se suman reportes de padres que completaron la verificación en nombre de sus hijos, lo que resultó en perfiles infantiles clasificados como adultos de 21 años o más.

Una verificación de edad que trajo más problemas

El lanzamiento del sistema coincidió con demandas presentadas en Texas, Luisiana y Kentucky, que acusan a Roblox de no proteger adecuadamente a los menores frente a acosadores. La compañía afirmó que su objetivo es crear un entorno más seguro y que «no se puede esperar perfección inmediata» en un cambio de esta escala. Su director de seguridad, Matt Kaufman, sostuvo que decenas de millones de usuarios ya completaron el proceso y que el sistema «limita la comunicación entre adultos y menores por defecto».

En paralelo, los desarrolladores expresaron descontento. En el foro oficial del juego se registraron miles de comentarios que exigen revertir la actualización. Datos compartidos por creadores muestran una caída del 90 % al 36 % en el uso del chat, lo que afectó la interacción en numerosos juegos.

En redes sociales también los jugadores describen los espacios virtuales como «vacíos» desde la implementación de la medida. Incluso nosotros acá en OhMyGeek! hemos recibido varias críticas en el video que subimos contando de esta noticia semanas atrás, tanto en YouTube como en TikTok.

De igual manera, Roblox indicó que trabaja en ajustes y podría reverificar edades sospechosas de fraude, aunque no detalló cómo ni cuándo aplicará esas revisiones.