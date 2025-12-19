Sony Group alcanzó un acuerdo para adquirir un 41% adicional de Peanuts Holdings LLC, la empresa que gestiona los derechos del universo creado por Charles M. Schulz, por 457 millones de dólares (630 millones de dólares canadienses). La operación eleva la participación total del conglomerado japonés al 80% y consolida a Peanuts como una subsidiaria de Sony, mientras que la familia Schulz mantiene el 20% restante. El acuerdo, anunciado el 19 de diciembre de 2025, está sujeto a las aprobaciones regulatorias correspondientes.

La participación adquirida pertenecía a la canadiense WildBrain Ltd., que conservará una relación operativa con la marca. Desde que Sony compró su primer 39% en 2018, la compañía ha buscado expandir la propiedad intelectual de Peanuts, centrada en personajes como Snoopy, Charlie Brown, Lucy y Linus.

WildBrain continuará colaborando con Sony

Según los términos del acuerdo, WildBrain seguirá involucrada en la franquicia mediante un contrato multianual para la producción, distribución y licencias de contenidos de Peanuts. Su estudio continuará desarrollando nuevos proyectos, incluido un largometraje animado de Snoopy y Charlie Brown bajo su asociación con Apple TV, extendida recientemente hasta 2030. La empresa canadiense también mantendrá la gestión del canal oficial de Snoopy en YouTube y actuará como agente exclusivo de licencias en Europa, Medio Oriente y gran parte de Asia.

La transacción permitirá a WildBrain reducir su deuda y concentrarse en sus otras propiedades, como Strawberry Shortcake y Teletubbies. Sony, por su parte, designó a Sony Music Entertainment Japan (SMEJ) para liderar la gestión de Peanuts Holdings, en coordinación con Sony Pictures Entertainment.

La estrategia global para Peanuts y la herencia de Schulz

Con la adquisición, la franquicia se incorpora plenamente a la estrategia de expansión de Sony en el entretenimiento y los contenidos familiares. La franquicia, nacida como tira cómica en 1950, se transformó en una marca mundial con presencia en televisión, cine, productos de consumo y parques temáticos.

Sony destacó su compromiso con preservar el legado creativo de Charles M. Schulz y aseguró que el nuevo control permitirá potenciar el valor comercial y cultural del sello a través de la red global del grupo. Peanuts Holdings continuará operando mediante su filial Peanuts Worldwide, responsable de la explotación de derechos y de la gestión de las licencias internacionales.