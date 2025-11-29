La compañía AYANEO presentó oficialmente su nueva consola NEXT II, un dispositivo portátil con sistema Windows que destaca por su procesador AMD Ryzen AI Max+ 395, una pantalla OLED de 9,06 pulgadas y una batería interna de 115 Wh, la mayor integrada hasta ahora en un equipo de su tipo. El anuncio se realizó durante una transmisión encabezada por el director ejecutivo de la firma, Arthur Zhang, marcando el debut del modelo insignia de la nueva generación de la marca.

El diseño del NEXT II apuesta por una estructura de grandes dimensiones y agarres ergonómicos que buscan ofrecer estabilidad en sesiones prolongadas de juego. Su chasis integra altavoces frontales estéreo y un sistema de doble ventilador con aletas de alta densidad, capaz de mantener un consumo térmico de hasta 85 W. El dispositivo utiliza el chip Ryzen AI Max+ 395, basado en la arquitectura Zen 5 Strix Halo, que combina 16 núcleos de CPU y una GPU Radeon 8060S con 40 unidades de cómputo RDNA 3.5.

La consola incorpora una pantalla OLED con resolución 2400 × 1504 píxeles, brillo máximo de 1100 nits y frecuencias de actualización seleccionables entre 60, 90, 120, 144 y 165 Hz. Según la compañía, el panel está optimizado para ofrecer alta fidelidad visual y respuesta fluida, aunque no se mencionó compatibilidad con tasa de refresco variable.

Controles y batería del NEXT II

En el apartado de control, el modelo incluye joysticks y gatillos Hall, diseñados para evitar zonas muertas y desgaste por deriva. También añade un bloqueo de doble modo en los gatillos que permite alternar entre respuesta lineal o por microinterruptor, además de una cruceta flotante de ocho direcciones orientada a la precisión. La consola integra además dos paneles táctiles inteligentes, cuatro botones traseros y un motor háptico de levitación magnética desarrollado junto a Guli Technology, con vibraciones más definidas y configurables.

Uno de los elementos más destacados es su batería interna de 115 Wh, considerablemente superior a la de otros equipos del segmento, como la de 80 Wh del AYANEO KUN o los 99 Wh habituales en portátiles. La capacidad, sin embargo, supera el límite de 100 Wh permitido sin autorización en vuelos comerciales, lo que podría requerir aprobación especial para su transporte aéreo.

El sistema ejecuta la nueva versión del entorno AYASpace, que centraliza el acceso a juegos, ajustes de rendimiento y gestión térmica. Aunque la empresa no confirmó precios ni fecha exacta de disponibilidad, los modelos previos de gama alta de la marca alcanzaron cifras cercanas a los $2.000 dólares, por lo que se espera un rango similar para esta nueva consola.