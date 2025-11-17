Abidur Chowdhury, diseñador industrial de Apple y figura destacada durante la presentación del iPhone Air en septiembre, dejó la compañía para incorporarse a una startup de inteligencia artificial, según información confirmada por Bloomberg y replicada por varios medios especializados. Su salida se suma a una serie de renuncias dentro del equipo de diseño de la empresa, considerado uno de los pilares creativos del fabricante del iPhone.

Fuentes citadas por Bloomberg describieron la partida de Chowdhury como un hecho que generó sorpresa interna debido a su creciente relevancia dentro del grupo. Aunque participó directamente en el desarrollo del iPhone Air y fue el encargado de explicar sus características durante su lanzamiento, su salida no estaría relacionada con el pésimo desempeño comercial del dispositivo.

Relevo en un equipo clave de diseño

Chowdhury se incorporó a Apple en 2019, coincidiendo con el retiro de Jony Ive, histórico responsable del área de diseño. Desde entonces, el equipo ha experimentado múltiples cambios. En los últimos años, se marcharon figuras como Evans Hankey, sucesora de Ive, así como veteranos diseñadores, entre los que se incluyen Tang Yew Tan, Cyrus Daniel, Matt Theobald y Erik de Jong. Varios de ellos se unieron posteriormente a io, la firma de Ive adquirida por OpenAI a comienzos de este año.

La salida de Chowdhury es parte de un fenómeno más amplio de ‘fuga de talento’ que afecta tanto a las divisiones de diseño como a las de inteligencia artificial de Apple, donde ingenieros y especialistas se han trasladado a empresas como Meta, Anthropic y OpenAI.

El iPhone Air y la transición de Chowdhury

El iPhone Air fue presentado como el modelo más ligero de la línea, con un diseño elogiado por su minimalismo, aunque criticado por su autonomía limitada. Pese a las ventas por debajo de las expectativas, los reportes de Bloomberg señalan que Apple mantiene planes para una segunda generación del dispositivo, prevista para 2027.

Según el reporte y las reacciones que generó la salida de Chowdhury, la decisión que él tomó no responde a problemas con el proyecto ni a presiones internas, sino a una oportunidad profesional en el sector de la inteligencia artificial, cuya identidad no ha sido revelada. Su perfil en LinkedIn aún lo muestra como empleado de Apple, lo que sugiere que la transición se encuentra en curso.