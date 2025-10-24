Apple habría recortado drásticamente la producción del iPhone Air tras ventas muy por debajo de lo previsto. Según informó Nikkei Asia, la compañía notificó a sus socios de la cadena de suministro que reducirá los pedidos del dispositivo a niveles «cercanos al fin de producción», mientras mantiene sus metas para la serie del iPhone 17. Una medida que llega apenas semanas después del lanzamiento mundial del teléfono, que debutó en septiembre.

La fuente citada explica que Apple mantendrá una producción total de entre 85 y 90 millones de unidades para toda la serie iPhone 17, pero redistribuirá la capacidad hacia los modelos base y Pro, cuyas ventas siguen fuertes en mercados como Estados Unidos y China. El iPhone Air, en cambio, representará a partir de noviembre menos del 10% del volumen de fabricación registrado en septiembre, según Fortune.

Producción recortada

Los reportes coinciden en que el iPhone Air no consiguió el impulso esperado pese a su diseño ultrafino de 5,6 mm y su ligereza récord. Aunque mantiene una cámara principal de 48 megapíxeles y una autonomía considerada «de todo el día», los consumidores han mostrado preferencia por los modelos con mejores prestaciones en batería y fotografía.

Apple habría incrementado la producción de los iPhone 17 y 17 Pro en unos cinco millones de unidades para compensar el descenso del Air. Pese al revés, el conjunto de la línea 17 muestra un desempeño sólido: las ventas iniciales superaron en un 14% a las de la serie anterior, con un crecimiento destacado del 31% en el modelo base.

Un iPhone Air, prácticamente sin demanda

Un informe de KeyBanc Capital Markets, sostiene que existe «prácticamente ninguna demanda» del iPhone Air y una limitada disposición de los usuarios a pagar por teléfonos plegables o ultradelgados. Las funciones de inteligencia artificial presentadas por Apple tampoco parecen influir todavía en las decisiones de compra.

Por otra parte, en redes sociales chinas circulan versiones que apuntan incluso a una cancelación completa del modelo, aunque Apple no ha hecho comentarios. Algunas de esas fuentes sugieren que el iPhone Air habría servido como experimento previo para un futuro iPhone plegable. Mientras tanto, la compañía concentra su producción en los dispositivos de mayor margen y aceptación del público.