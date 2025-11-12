Backbone presentó oficialmente el «Backbone Pro Xbox Edition», un control inalámbrico premium con licencia oficial de Microsoft que busca ofrecer una experiencia de nivel consola en dispositivos móviles, PC y televisores inteligentes. Ya disponible por $179,99 dólares, incluye un mes gratuito de Xbox Game Pass Ultimate y se vende en Amazon, Xbox.com y Best Buy. Su presentación es el inicio de una nueva etapa en la expansión del ecosistema Xbox, al permitir jugar títulos desde casi cualquier pantalla con baja latencia y controles de alta precisión.
El nuevo modelo Pro reemplaza al Backbone One con un rediseño completo y materiales que imitan el tacto de los mandos tradicionales de Xbox. Incorpora sticks analógicos ALPS de tamaño completo, gatillos Hall Effect, agarres texturizados, y dos botones traseros personalizables. Además, añade conectividad Bluetooth Low Energy, que ofrece hasta 40 horas de batería, junto con la opción de uso por USB-C para sesiones prolongadas sin recarga.
Backbone Pro Xbox Edition y una versatilidad total
El Backbone Pro Xbox Edition destaca por su compatibilidad multiplataforma. Puede usarse con teléfonos Android o iPhone, computadores, tablets, Smart TVs e incluso visores de realidad virtual. Esta flexibilidad se apoya en FlowState, una función que permite cambiar de dispositivo con un toque, manteniendo configuraciones y perfiles activos.
A través de la App de Backbone, los usuarios pueden reconfigurar botones, crear perfiles personalizados y centralizar sus juegos en una única interfaz. La aplicación facilita el acceso a Xbox Cloud Gaming, Remote Play, Apple Arcade y Steam Link, ampliando las opciones más allá del entorno de Microsoft y fortaleciendo la idea de un mando «todo en uno» para jugadores móviles y de escritorio.
En su diseño, el dispositivo adopta un acabado verde translúcido, inspirado en la edición Halo del clásico Xbox Controller S, remarcando su identidad dentro del universo Xbox.