Amazon y BMW anunciaron la integración de Alexa+, la nueva generación del asistente de voz de Amazon, en los sistemas de los próximos modelos del fabricante alemán. La colaboración permitirá a los conductores tener conversaciones más naturales y obtener respuestas contextualizadas mientras conducen, gracias a la arquitectura avanzada de Alexa+, basada en más de 70 modelos de lenguaje y capacidades de inteligencia artificial generativa. BMW se convierte así en el primer fabricante automotriz en adoptar esta tecnología.

El nuevo sistema se apoya en la plataforma ‘Alexa Custom Assistant’, que ofrece a los fabricantes la posibilidad de crear asistentes personalizados con identidad propia, sin renunciar a la potencia tecnológica de Amazon. En el caso de BMW, la implementación mantendrá el estilo y tono característicos de su Intelligent Personal Assistant, pero con mayor fluidez, comprensión contextual y funciones ampliadas.

Alexa+ busca mejorar al asistente de BMW

Según Amazon, la llegada de Alexa+ a los vehículos es un salto hacia interacciones más naturales, que superan los comandos predefinidos. Los usuarios podrán formular solicitudes complejas, como combinar tareas de navegación, entretenimiento y control de dispositivos del hogar, en una sola conversación. La tecnología busca que el conductor mantenga la atención en la carretera mientras el sistema interpreta y ejecuta instrucciones múltiples en tiempo real.

BMW aprovechará también la infraestructura de Amazon Web Services (AWS) y la plataforma Bedrock, que sustentan el procesamiento en la nube y los entornos virtuales de desarrollo del fabricante. Esta integración profundiza una relación de años entre ambas empresas, según lo informado por ambas, y refuerza la estrategia de BMW hacia los vehículos definidos por software.

La actualización del asistente se integrará próximamente en modelos específicos, aunque ni Amazon ni BMW han precisado fechas ni versiones hasta el momento. En el futuro, los usuarios podrán continuar las conversaciones iniciadas con Alexa en casa dentro del automóvil, gracias a la sincronización entre dispositivos. Además, la nueva función permitirá que el asistente responda preguntas sobre el propio vehículo, utilizando el manual del conductor como fuente de información en tiempo real.