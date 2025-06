Nintendo postergó la llegada a los cines de su película live-action de Zelda, moviendo la fecha de estreno del 26 de marzo al 7 de mayo de 2027. La compañía justificó el cambio por razones de producción, indicando que aprovecharán esas semanas adicionales para continuar trabajando en el proyecto. El anuncio fue hecho por Shigeru Miyamoto a través de los perfiles sociales oficiales de Nintendo, con un breve mensaje en el que agradeció la paciencia de los fans.

La nueva fecha elegida por Nintendo coincide con el espacio que dejó libre «Avengers: Secret Wars» tras su reprogramación para diciembre del mismo año. Esto les permitió quedarse con un lugar codiciado de cara a la temporada de estrenos veraniegos en Estados Unidos. En marzo, Zelda habría tenido que competir directamente con títulos como «Godzilla x Kong: Supernova» y «Sonic the Hedgehog 4», previstos para estrenarse días antes y después, respectivamente.

Anuncio oficial del retraso de la película.

Lo que se sabe hasta ahora del proyecto de Zelda

El largometraje fue anunciado oficialmente en noviembre de 2023. Nintendo cofinancia la película junto a Sony Pictures, que también se encargará de la distribución. En la producción están involucrados el propio Miyamoto y Avi Arad, exdirector ejecutivo de Marvel Studios.

La dirección está en manos de Wes Ball, conocido por la trilogía de «The Maze Runner» y «Kingdom of the Planet of the Apes». En cuanto al guion, está a cargo de Derek Connolly, quien trabajó previamente en «Jurassic World».

Pese al cambio de calendario y a que faltan menos de dos años para su estreno, se conocen pocos detalles concretos sobre la película. No hay confirmaciones oficiales sobre el reparto ni sobre el argumento que tendrá. Ball comentó que desea que la cinta tenga una sensación ‘real’ y no completamente generada por computadora, en contraste con sus proyectos anteriores. Además, deslizó que le gustaría capturar una estética cercana a la fantasía con un toque de asombro, en una línea inspirada en el estilo de Hayao Miyazaki, aunque sin imitarlo directamente.

Algunas especulaciones han girado en torno a la posible participación de Hunter Schafer en el rol de Zelda, aunque no se ha cerrado ningún acuerdo al respecto.

Hasta el momento, ni Nintendo ni Sony han revelado cómo encajará la película de Zelda dentro del universo narrativo de la franquicia de videojuegos ni qué elementos serán adaptados. Aun así, el hecho de que la producción cuente con nombres reconocidos y una ventana de estreno privilegiada indica que las compañías están apostando fuerte por este proyecto.