¡El Atari 800XL resucitó! La compañía acaba de presentar una recreación de su computador de 8 bits que combina el diseño del modelo original, pero con conectividad moderna, incluyendo conexiones HDMI y USB. Su nombre es «The 800XL» y ya está en preventa esperando que los primeros equipos sean entregados en abril de 2027.

El computador permite ejecutar Atari BASIC para programar desde el teclado y cargar juegos desde dispositivos conectados por USB. Además, la ranura superior admite la mayoría de los cartuchos originales de los Atari 400, 800, XL y XE.

El regreso de un grande del hogar

Para los que no saben, el modelo original de este histórico computador de Atari apareció en 1983 con 64 KB de memoria y un teclado integrado. Esta nueva versión conserva su formato de computador doméstico, pero suma funciones para conectarlo a televisores actuales y utilizar almacenamiento externo.

La salida HDMI admite estándares PAL de 50 Hz y NTSC de 60 Hz. También da visualización en formato 4:3, reproducción con píxeles originales y filtros opcionales que imitan la imagen de los televisores CRT. Los usuarios pueden elegir entre 12 marcos para la pantalla.

Los cuatro puertos USB-A te dejan conectar almacenamiento y controles adicionales. El sistema admite archivos de cartuchos, discos y casetes, además de software creado para los computadores Atari de 8 bits y la consola Atari 5200.

Al comprarlo, vendrá con 25 juegos incorporados, entre los que figuran: Asteroids, Centipede, Crystal Castles, Millipede, Missile Command y Star Raiders II. El equipo también incluye cuatro espacios de guardado por juego y una función para retroceder hasta 40 segundos durante una partida.

Precio y disponibilidad del nuevo Atari 800XL

«THE 800XL» cuesta $219,99 USD y lamentablemente no está disponible para todos los mercados. Eso sí, Atari dice en su web que trabajan para ampliar la disponibilidad internacional, pero no dio detalles de fechas para saber cuándo llegará a cada país.

El computador incluye también a «THECXSTICK», un joystick inspirado en el diseño clásico de Atari que incorpora ocho botones. Además de los 25 juegos ya mencionados.