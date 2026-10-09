Los envíos de computadores a nivel mundial cayeron un 20,1 % interanual durante el tercer trimestre de 2026 (abril a junio), hasta los 62,7 millones de unidades, según datos de IDC. Esta caída evidentemente afectó a los principales fabricantes, en un momento que hay precios elevados, restricciones de suministro y una demanda más baja de lo esperado.

El retroceso fue más fuerte que el registrado durante el segundo trimestre, cuando los envíos disminuyeron un 3,8 % interanual. Además, el mercado cayó un 9,1 % respecto del trimestre anterior, contrario al comportamiento habitual de esta época del año, cuando los fabricantes normalmente registrar un aumento en los despachos.

¿Qué factores golpearon al mercado de PC?

La consultora IDC adjudicó esta caída a las compras anticipadas de computadores durante la primera mitad del año. Fabricantes y distribuidores acumularon equipos para adelantarse a las alzas de precios de la memoria, lo que movió parte de la demanda hacia los primeros meses de 2026 y dejó menos compras para el tercer trimestre.

A esto se sumaron las restricciones de suministro y los elevados precios, que frenaron las compras. En total, los envíos mundiales bajaron de 78,5 millones de unidades en el tercer trimestre de 2025 a 62,7 millones en el mismo período de este año.

Lenovo sigue encabezando el ranking mundial con 14,9 millones de equipos enviados y una participación del 23,8 %. HP quedó en segundo lugar, con 10,3 millones de unidades y un 16,5 % del mercado, seguido por Dell, que envió 7,6 millones y obtuvo una cuota del 12,1 %.

Los cinco principales fabricantes registraron caídas interanuales en sus envíos. HP sufrió el mayor retroceso, con un 30,9 %, seguido por Dell, con un 25 %, y Lenovo, con un 22,6 %. Apple registró una caída del 11,3 %, hasta los 5,9 millones de Mac, mientras ASUS tuvo el descenso más acotado, del 8,6 %, con 5,5 millones de equipos enviados.

Pese a la caída de sus envíos, Apple aumentó su participación de mercado del 8,5 % al 9,5 %, con lo que mantuvo el cuarto lugar mundial. ASUS, en tanto, alcanzó una cuota del 8,7 %.

Compañía Envíos Q3 2026 (millones) Cuota de mercado Q3 2026 Envíos Q3 2025 (millones) Cuota de mercado Q3 2025 Variación interanual 1. Lenovo 14,9 23,8 % 19,3 24,6 % -22,6 % 2. HP Inc. 10,3 16,5 % 15,0 19,1 % -30,9 % 3. Dell Technologies 7,6 12,1 % 10,1 12,9 % -25,0 % 4. Apple 5,9 9,5 % 6,7 8,5 % -11,3 % 5. ASUS 5,5 8,7 % 6,0 7,6 % -8,6 % Otros 18,4 29,4 % 21,4 27,3 % -14,0 % Total 62,7 100,0 % 78,5 100,0 % -20,1 % Fuente: IDC Quarterly Personal Computing Device Tracker, 8 de octubre de 2026.

El mercado de PC podría empeorar hasta 2027

Jitesh Ubrani, director de investigación de IDC para dispositivos de consumo, dijo que los distribuidores temen acumular demasiado inventario en un mercado donde los precios altos están frenando las compras.

Una situación que podría llevar a los vendedores a ofrecer promociones para reducir sus equipos acumulados y dar cierto alivio a los consumidores. Eso sí, IDC no espera que los precios vuelvan a los niveles de hace un año.

La consultora también advirtió que las condiciones económicas empeoraron respecto del trimestre anterior. Si la demanda sigue debilitándose mientras los precios se mantienen elevados y persisten las restricciones de suministro, las perspectivas para lo que queda de 2026 y para 2027 podrían deteriorarse aún más.