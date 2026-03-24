Anthropic presentó una nueva función que permite a Claude usar directamente un computador para ejecutar tareas. Una capacidad que ya está disponible en fase preliminar para usuarios de pago en macOS y que autoriza a la asistente IA a que abra aplicaciones, navegue por Internet, edite archivos o complete acciones como rellenar hojas de cálculo o enviar documentos, replicando el uso del teclado y mouse.

La función se integra en herramientas como Claude Code y Claude Cowork, donde el asistente puede ejecutar tareas tanto mediante integraciones con servicios, como Google Workspace o Slack, como de forma manual cuando no existe un conector disponible. Además, puede recibir instrucciones desde un teléfono mediante Dispatch, lo que permite asignar tareas a distancia para que se ejecuten en el computador del usuario.

El asistente Claude

En demostraciones compartidas por la compañía a través de un video, Claude completó acciones encadenadas como exportar un archivo y adjuntarlo a una invitación de reunión, sin intervención adicional una vez dada la orden inicial.

El despliegue inicial de estas nuevas herramientas está limitado a suscriptores de Claude Pro y Claude Max y se ofrece como una «research preview», lo que implica que la herramienta aún se encuentra en fase de prueba y puede presentar errores o limitaciones.

El impulso hacia los agentes de IA

Este lanzamiento se da en un momento de creciente competencia en torno a los agentes autónomos, impulsada (sin duda) tras la expansión de plataformas como OpenClaw, que permiten a modelos de IA ejecutar tareas directamente en dispositivos y servicios digitales.

Anthropic indicó que Claude solicita permiso antes de acceder a aplicaciones o efectuar acciones, y que los usuarios pueden detener cualquier proceso en curso. También incorporó medidas para detectar vulnerabilidades como prompt injections y otros riesgos de seguridad.

Sin embargo, la compañía advirtió que la función aún es incipiente y recomendó evitar su uso en aplicaciones con información delicada. Expertos en seguridad señalan que este tipo de sistemas puede ejecutar acciones relevantes con rapidez y que, en caso de ser comprometidos, podrían exponer datos personales o sistemas del usuario.