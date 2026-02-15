Peter Steinberger, el desarrollador del agente de inteligencia artificial OpenClaw, anunció que se incorporó oficialmente a las filas de OpenAI para impulsar la próxima generación de agentes personales. Noticia que también confirmó el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman. Un movimiento que consolida el interés de los creadores de ChatGPT por los sistemas multiagente y cambia el futuro del proyecto.

Steinberger explicó que decidió unirse a OpenAI para avanzar en su objetivo de llevar a los agentes de IA a un público amplio. Señaló que, aunque OpenClaw podría convertirse en una gran empresa, no le resultaba atractivo dirigir otra compañía tras haber dedicado 13 años a un proyecto anterior. Indicó que asociarse con OpenAI era la vía más rápida para expandir su visión.

El futuro de OpenClaw

El desarrollador también dejó en claro que OpenClaw pasará a una fundación y permanecerá como proyecto independiente y de código abierto. OpenAI ya respalda la iniciativa y, según Altman, continuará apoyándola en esa nueva estructura.

OpenClaw, conocido anteriormente como Clawdbot y luego como Moltbot, ganó notoriedad en las últimas semanas por su capacidad para ejecutar tareas en nombre de los usuarios. La herramienta permite crear agentes que gestionan correos electrónicos, controlan aplicaciones como Spotify o sistemas domésticos, escriben código o realizan compras en línea.

El cambio de nombre inicial se produjo tras objeciones de Anthropic por la similitud con su marca Claude. Más recientemente, investigadores detectaron más de 400 extensiones maliciosas subidas a ClawHub, el repositorio asociado al proyecto.

Altman afirmó que la capacidad de los agentes para colaborar entre sí se convertirá en un componente central de los productos de OpenAI. No se revelaron detalles sobre el cargo específico de Steinberger ni sobre las condiciones económicas del acuerdo.

Peter Steinberger is joining OpenAI to drive the next generation of personal agents. He is a genius with a lot of amazing ideas about the future of very smart agents interacting with each other to do very useful things for people. We expect this will quickly become core to our… — Sam Altman (@sama) February 15, 2026

Para OpenAI, la incorporación representa una contratación relevante en un contexto de competencia por talento en el sector de la inteligencia artificial, marcado por movimientos recientes entre grandes laboratorios y empresas tecnológicas.