El empresario Leonid Radvinsky, propietario de OnlyFans, falleció a los 43 años tras una enfermedad oncológica, según confirmó la propia plataforma. Su muerte afecta a una de las compañías más influyentes del mercado de contenido por suscripción, cuyo crecimiento bajo su control marcó el modelo de negocio del sector digital para creadores de adultos.

Radvinsky, nacido en Ucrania y criado en Chicago, compró en 2018 la empresa matriz Fenix International Limited, convirtiéndose en su principal accionista y director. Desde entonces, lideró la expansión de la plataforma, especialmente durante la pandemia, cuando el servicio incrementó su base de usuarios y consolidó su modelo de ingresos basado en suscripciones y pagos directos.

El modelo de negocio de OnlyFans

Fundada en 2016, OnlyFans permite a los creadores publicar contenido y cobrar a sus seguidores mediante tarifas mensuales o propinas. Aunque incluye contenido de diversas categorías, su notoriedad se vincula principalmente al contenido para adultos.

La empresa retiene un 20 % de los ingresos, mientras que los creadores reciben el resto. Según datos corporativos, en 2024 registró ingresos por 1.400 millones de dólares derivados de transacciones superiores a 7.000 millones de dólares, con más de 377 millones de usuarios y unos 4,6 millones de creadores activos.

El crecimiento de la plataforma también generó beneficios significativos para Radvinsky, cuya fortuna fue estimada en miles de millones de dólares. Además, en los últimos meses había mantenido conversaciones para vender una participación mayoritaria del negocio en una operación que podía valorar la empresa en alrededor de 8.000 millones de dólares.

Controversias del negocio

El desarrollo de OnlyFans estuvo acompañado de cuestionamientos regulatorios y legales. Autoridades británicas investigaron en 2024 posibles fallos en los sistemas de verificación de edad, en medio de preocupaciones sobre el acceso de menores a contenido explícito. El regulador Ofcom impuso una multa cercana a un millón de libras por información inexacta en las respuestas de la empresa.

Asimismo, la plataforma enfrentó críticas por la presencia de contenido ilegal y denuncias relacionadas con explotación. Investigaciones periodísticas señalaron casos de uso indebido del servicio, lo que incrementó la presión sobre sus políticas de control.

En 2021, OnlyFans anunció la prohibición de contenido sexual explícito, pero revirtió la decisión pocos días después tras la reacción de usuarios y creadores. Paralelamente, la compañía intentó diversificar su oferta hacia contenidos no sexuales, aunque el material para adultos siguió siendo su principal fuente de actividad.

Radvinsky también participó en inversiones tecnológicas y actividades filantrópicas, además de residir en Florida en sus últimos años.