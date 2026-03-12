WhatsApp anunció el lanzamiento de cuentas administradas por papás diseñadas para niños menores de 13 años. Una opción que permite a los más chicos usar la aplicación bajo supervisión directa de un adulto. La nueva función trae controles parentales que limitan la experiencia a mensajería y llamadas, y permite a los responsables decidir quién puede comunicarse con el menor y a qué grupos puede entrar.

La empresa explicó que estas cuentas están pensadas para familias que ya utilizan la plataforma para comunicarse con hijos que poseen su propio teléfono. El sistema requiere vincular el dispositivo del menor con el del padre o tutor durante la configuración inicial, proceso que establece la supervisión y habilita las herramientas de control.

Controles parentales en WhatsApp

Para activar una cuenta supervisada, el adulto responsable debe colocar su teléfono junto al dispositivo del menor y completar la vinculación entre ambos. A partir de ese momento, se puede definir quién puede enviar mensajes, revisar solicitudes de contacto de desconocidos y decidir qué invitaciones a grupos se aceptan.

Las solicitudes provenientes de personas que no están en la lista de contactos se muestran primero como peticiones que requieren revisión. Además, las invitaciones a grupos o enlaces de acceso quedan bloqueadas hasta que el adulto los aprueba desde el dispositivo vinculado.

El sistema también incorpora alertas de actividad relacionadas con la cuenta del menor. Entre ellas figuran notificaciones cuando se agrega, bloquea o reporta un contacto. De forma opcional, el padre o tutor puede recibir avisos si el usuario cambia su nombre o foto de perfil, recibe nuevas solicitudes de chat o se une, crea o abandona un grupo.

Funciones limitadas y privacidad

Las cuentas supervisadas en WhatsApp solo permiten mensajería y llamadas, por lo que quedan fuera herramientas como Channels, Status, Meta AI o el compartir la ubicación. Tampoco se permite activar mensajes que desaparecen en conversaciones individuales.

Todas las configuraciones del sistema están protegidas mediante un PIN de seis dígitos, que solo el padre o tutor puede modificar. Asimismo, las carpetas donde se almacenan solicitudes de chat o invitaciones a grupos permanecen bloqueadas detrás de ese código.

La empresa indicó que los mensajes y llamadas en estas cuentas mantienen el mismo sistema de cifrado de extremo a extremo, lo que impide que terceros, incluida la propia plataforma, accedan al contenido de las conversaciones.

Según explicó Meta, las cuentas administradas comenzarán a implementarse primero en determinadas regiones y se ampliarán gradualmente en los próximos meses. La compañía también dijo que, cuando los menores alcancen la mayoría de edad, estos recibirán una notificación para convertir la cuenta en una versión estándar, con la posibilidad de que los padres retrasen esa transición hasta 12 meses adicionales.